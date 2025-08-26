Maduro envía desafiante a Trump: “Te lo juro, a Venezuela no la toca nadie”

Nicolás Maduro lanzó este lunes un mensaje desafiante al presidente estadounidense Donald Trump al asegurar que Venezuela está lista para defenderse de cualquier intento de agresión.

“Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro. Esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, afirmó durante su programa televisivo semanal.

Maduro sostuvo que se han activado todas “las fuerzas y el poder nacional” frente a lo que calificó como “amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Además, aseguró que el sistema de defensa del país fue sometido a un “proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y se mantiene “desplegado las 24 horas con capacidad de combate y lucha armada”.

Las tensiones entre Caracas y Washington aumentaron tras el anuncio de la Casa Blanca de que está preparada para usar “todo su poder” contra el narcotráfico, lo que incluye el envío de buques y tropas al mar Caribe cerca de Venezuela.

A esto se suma la decisión estadounidense de duplicar a $50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado por violar leyes de narcóticos y liderar el Cártel de los Soles.

En su intervención, Maduro también rechazó las acusaciones de narcotráfico y aseguró que “Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico”, mientras que, a su juicio, Estados Unidos “tiene la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo”.

Asimismo, dirigió críticas al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de “odiar a Venezuela” y de encabezar “planes que no tienen viabilidad”. Según Maduro, el estadounidense estaría “utilizando su poder para la guerra psicológica y política” y empujando a Trump hacia “el peor de los escenarios en América Latina y el Caribe”.

Pese a sus advertencias, Maduro aseguró que el país seguirá en calma porque, dijo, cuenta con “el poder militar más poderoso desde la época de la independencia”. En ese sentido, convocó para este viernes y sábado una nueva jornada de supuesto alistamiento de milicianos en todo el territorio nacional.

Sigue leyendo:

• Petro niega la existencia del Cártel de los Soles

• Argentina se suma a Estados Unidos y declara terrorista al Cartel de los Soles

• Paraguay declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional