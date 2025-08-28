El Lehman Center anuncia una Temporada de Otoño 2025 con mucho ritmo latino

El Lehman Center for the Performing Arts presentó un adelanto de su Temporada Otoño 2025, la cual estará celebrando el 45º aniversario de la institución cultural reafirmando su compromiso de llevar a la comunidad de El Bronx una gran variedad de artistas icónicos de la música. Esta temporada, patrocinada por GOYA Foods, promete noches inolvidables con conciertos que abarcan desde merengue y salsa hasta reguetón, rancheras, mambo y R&B.

La inauguración estará a cargo del espectáculo único llamado “Mambo Legends Orchestra con Nelson González All-Star Ensemble”, que contará con la participación especial de Lucrecia, en un homenaje al legado de “The Big Three” (Machito, Tito Rodríguez y Tito Puente).

También destaca la energía de Sheila E. en concierto con Klymaxx, quienes pondrán al público a bailar con ritmos latinos y R&B; el concierto sinfónico Disney’s Moana Live-to-Film, que encantará a las familias; y la esperada presentación debut de la Reina del Reguetón, Ivy Queen, que promete una noche histórica.

Otros imperdibles incluyen The Three Kings & Their Queens, un espectáculo musical que revive la época dorada del Palladium; Dru Hill con Christopher Williams, en un viaje a los mejores momentos del R&B de los 90.

Uno de los conciertos más destacados será la celebración por los 50 años de exitosa carrera de José Alberto “El Canario”, quien se presentará de nuevo en El Bronx en noviembre.

Además, la temporada contará con Ladies Night, una presentación espectacular que reúne las poderosas voces de Deborah Cox, Estelle y Vivian Green, en una noche cargada de soul y R&B.

Y el 22 de marzo de 2026, Eddie Herrera traerá de nuevo sus famosos merengues a Nueva York.

José Alberto “El Canario” celebrará sus 50 años de carrera a lo grande./Foto: Lehman Center

Para consultar la programación completa de la Temporada Otoño 2025, visite www.LehmanCenter.org.

Espectáculos latinos destacados

Mambo Legends Orchestra- Con Nelson González All-Star Ensemble y la participación especial de Lucrecia

Sábado, 20 de septiembre – 8:00 p.m.

Formada por José Madera, Mitch Frohman y el fallecido John “Dandy” Rodríguez, esta agrupación reúne a los maestros que hicieron historia con la orquesta de Tito Puente. En un imponente ensamble de 21 músicos, preservan el legado de los “Big Three”: Machito, Tito Rodríguez y Tito Puente. El espectáculo contará además con la presencia de Nelson González, miembro de Fania All Stars, y la voz incomparable de la nominada al Latin Grammy, Lucrecia.

Sheila E. en Concierto- Con invitadas especiales Klymaxx y Bernadette Cooper

Sábado, 27 de septiembre – 8:00 p.m.

La legendaria baterista y percusionista Sheila E., quien ha compartido escenario con Prince, Marvin Gaye, Diana Ross y Beyoncé, se une a Klymaxx, la icónica agrupación femenina liderada por Bernadette Cooper, para una noche explosiva llena de ritmos latinos y R&B.

Ivy Queen

Sábado, 25 de octubre – 8:00 p.m.

Conocida por éxitos como “Quiero Bailar” y “Quítate Tú Pa’ Ponerme Yo”, la Reina del Reguetón debutará en Lehman Center con un show vibrante que celebrará su legado en la música urbana latina.

José Alberto “El Canario”-Celebración del 50º Aniversario

Sábado, 22 de noviembre – 8:00 p.m.

“El Showman de la Salsa” celebra cinco décadas de trayectoria artística con un recorrido musical por sus más grandes éxitos, acompañado de una banda de primer nivel, bailarines y artistas invitados.

Eddy Herrera en Concierto

Sábado, 21 de marzo 2026 – 8:00 p.m.

El ganador del Grammy, Eddy Herrera, llega acompañado de una espectacular orquesta de merengue y bailarines, para interpretar los éxitos que lo han consolidado como una de las máximas figuras del género a nivel mundial.