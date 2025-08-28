Escuelas públicas de Nueva York agregan 3 nuevos días festivos en el ciclo 2025-2026

El ciclo escolar 2025-2026 en Nueva York traerá cambios significativos para miles de estudiantes y maestros.

A partir de septiembre, según informó wyrk.com, las escuelas públicas del estado reconocerán oficialmente 3 nuevos días festivos que no formaban parte del calendario académico tradicional. La decisión busca reflejar la diversidad cultural y religiosa de la población neoyorkina, una de las más variadas del país, y dar espacio a celebraciones que cada vez tienen mayor relevancia en las comunidades locales.

Los 3 nuevos feriados escolares en Nueva York

De acuerdo con el calendario académico oficial, los nuevos festivos serán:

* Lunes 20 de octubre de 2025 – Diwali, conocido como el “festival de las luces” y celebrado por millones de personas en la tradición hindú, sij y jainista.

* Martes 17 de febrero de 2026 – Año Nuevo Lunar Asiático, conmemoración que marca el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunisolar y que es fundamental en culturas de China, Corea, Vietnam y otros países de Asia.

* Martes 26 de mayo de 2026 – Eid al-Adha, la festividad islámica del sacrificio, que conmemora el final de la peregrinación a La Meca y es una de las fechas más importantes en el mundo musulmán.

La inclusión de estas fechas en el calendario escolar permitirá que miles de estudiantes y familias puedan celebrar sus tradiciones sin tener que faltar a clases ni perder contenido académico.

Diwali es una de las festividades incluidas recientemente como feriado oficial en el calendario escolar de las escuelas públicas de NY. (Foto: Evan Agostini/AP)

Un paso hacia la inclusión cultural

Nueva York es uno de los estados con mayor diversidad étnica y cultural en Estados Unidos. Solo en la ciudad de Nueva York, más del 40% de los habitantes son inmigrantes o hijos de inmigrantes, y en las aulas conviven comunidades latinas, asiáticas, afroamericanas, europeas y del Medio Oriente.

Para el Departamento de Educación del Estado, reconocer estos días festivos significa un paso hacia la equidad y la inclusión. Voceros de la institución señalaron que el calendario escolar debe reflejar la realidad multicultural de las familias y garantizar que los alumnos no tengan que elegir entre asistir a clases o participar en celebraciones religiosas y culturales.

“Estos cambios envían un mensaje claro: todas las culturas son parte esencial de la identidad de Nueva York”, afirmó un portavoz en Albany.

Reacciones de los padres y las comunidades

Aunque la medida ha sido celebrada por organizaciones comunitarias, no todos los padres están de acuerdo. Algunas familias expresaron su preocupación por el incremento en los días libres, lo que dificulta la organización del cuidado infantil y la conciliación con la vida laboral.

“Ya es complicado coordinar las vacaciones y los feriados existentes, y ahora tendremos que ajustar nuevamente nuestros horarios”, comentó una madre de Brooklyn que trabaja en el sector salud.

En contraste, líderes comunitarios de Queens y del Bronx destacaron la importancia de que las escuelas reconozcan la pluralidad de sus estudiantes. “Nuestros hijos merecen sentirse vistos y respetados. Que el Eid o el Año Nuevo Lunar aparezcan en el calendario oficial es un gran logro”, señaló un padre de origen bangladesí.

Impacto en la duración del ciclo escolar

Uno de los efectos de añadir más feriados es que el ciclo académico tiende a extenderse. Tradicionalmente, las escuelas públicas de Nueva York concluían las clases en la segunda semana de junio. Sin embargo, en los últimos años algunos distritos han terminado hasta finales de ese mes, especialmente en nivel primario.

Las escuelas católicas y privadas, en cambio, suelen cerrar antes, incluso a mediados de mayo, lo que genera una diferencia notable con el sistema público. Este desfase también ha sido tema de debate entre padres, pues influye en la planificación de actividades de verano y en programas extracurriculares.

Históricamente, el calendario escolar en EE.UU. había estado centrado en celebraciones de mayoría cristiana y en feriados federales. Sin embargo, con el aumento de comunidades inmigrantes, varias ciudades han comenzado a incluir nuevas fechas. Nueva York, por ejemplo, ya había incorporado el Eid al-Fitr y el Lunar New Year en el calendario de la ciudad en años anteriores, pero ahora el reconocimiento se extiende a nivel estatal y de manera más uniforme.

Para educadores y expertos en políticas públicas, la incorporación de Diwali y Eid al-Adha representa un cambio hacia una visión más plural. Además, consideran que los feriados pueden convertirse en oportunidades pedagógicas para enseñar a los estudiantes sobre culturas diferentes, fomentando el respeto y la convivencia.

Sigue leyendo:

* Regreso a clases 2025: ¿A qué hora deberían empezar las clases? El debate sobre el reloj biológico de los estudiantes

* Así avanza en Nueva York el complicado objetivo de prohibir los celulares en las escuelas públicas

* Crisis de choferes de autobuses escolares en Nueva York: Causas, consecuencias y soluciones sostenibles