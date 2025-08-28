Excursiones del Appalachian Mountain Club: una invitación a desconectarse

Mantenerse ocupado durante el verano en Nueva York es fácil, entre conciertos, festivales y actividades culturales, la agenda parece infinita. Pero para quienes buscan algo más que entretenimiento, existe una alternativa distinta: los paseos del Appalachian Mountain Club (AMC), una comunidad que invita a dejar atrás el ruido, la tecnología y el estrés cotidiano para reconectar con la naturaleza.

Fundado hace más de un siglo, el AMC reúne hoy a más de 90,000 aventureros, defensores y amantes de la vida al aire libre, con campamentos, refugios y actividades distribuidas a lo largo del histórico Appalachian Trail, que recorre desde Georgia hasta Maine. La organización conecta a las personas con lo natural y, al mismo tiempo, entre sí.

Para quienes sueñan con acampar, quedarse en una cabaña, remar en un lago o simplemente disfrutar del silencio del bosque, pero creen que es imposible porque viven en la ciudad y no tienen carro o equipo, AMC tiene el plan perfecto.

El Appalachian Mountain Club cuenta con guías especializados. Foto: Joseph Abad.

En el norte del estado, dentro del Parque Estatal Harriman, el club administra el Corman AMC Harriman Outdoor Center, un espacio con cabañas acogedoras, áreas de campamento, comedores, baños y todo lo necesario para pasar un fin de semana distinto. Allí se puede remar, hacer excursiones guiadas, nadar en el lago y convivir con otros amantes de la naturaleza.

“Es importante que quienes vienen entiendan que esta es una oportunidad no solo para relajarse, sino también para sumergirse en la naturaleza. Aquí se respeta el silencio del bosque y el hábitat de los animales”, explicó Trish Bansi, una de las guías del campamento.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto ni traer un gran equipo. AMC provee todo lo necesario para pasar un día, o una o dos noches en la naturaleza.

“Tenemos todo lo que alguien necesita y libre de costo. Desde zapatos de senderismo hasta sábanas para los colchones. Pensamos en esos detalles que suelen olvidarse, sobre todo cuando alguien nunca ha acampado en su vida”, agregó Bansi.

Fácil acceso

Para llegar al campamento desde Manhattan basta con tomar un tren en Penn Station hasta el pueblo de Sloatsburg, donde AMC ofrece transporte directo hasta el centro. Allí se realiza el registro y el traslado al área donde pasarás los días. También se puede llegar en carro, ya que el campamento cuenta con estacionamiento.

Estas excursiones y paseos buscan mostrar que la naturaleza es para todos, y AMC ofrece planes hasta dentro de la ciudad.

Los visitantes disfrutan de los hermosos paisajes naturales que ofrece el área./Foto: Ysabella Escalona

“Existe la idea de que para estar al aire libre necesitas el equipo más caro, una guía de 12 millas y un fin de semana entero. Pero AMC demuestra lo contrario: con un par de zapatillas puedes hacer una caminata guiada en Central Park; con una mochila y una botella de agua te llevamos en bus al segundo parque estatal más grande de Nueva York; y con un fin de semana libre puedes venir a uno de nuestros centros, pedir prestado todo tu equipo y tener la experiencia que quieras, desde una milla hasta dormir bajo las estrellas. No hay que complicarse: solo hay que dar el primer paso”, resaltó Pamela Brown, directora de comunicaciones de AMC.

Varias opciones

AMC ofrece una gran variedad de paquetes: desde acampar al aire libre llevando tu propia comida para cocinar, hasta quedarte en una cabaña equipada con camas y almohadas. También puedes incluir el plan de comidas, que ofrece desayunos y cenas con una gran variedad de alimentos frescos y hechos en casa. AMC le permite a la persona crear su propio paquete, y se adapta al público de cualquier edad.

El AMC Harriman Outdoor Center, ubicado en el Harriman State Park, cuenta con cabañas equipadas para pasar el fin de semana. Foto: AMC- Corey David Photography.

“Donde AMC realmente brilla es con familias, niños, adultos mayores y quienes piensan que ya se les pasó la edad para salir al aire libre. Nuestros voluntarios y miembros diseñan actividades tan accesibles o desafiantes como quieras. Quiero que la gente sepa que, sin importar tu nivel de experiencia, tu condición física o el equipo que tengas, siempre hay un lugar para ti en la naturaleza. Perteneces al aire libre si es ahí donde quieres estar”, comentó Brown.

Una invitación a dejar el bullicio de la ciudad y reconectar con la naturaleza./Foto: Ysabella Escalona

Para más información sobre los próximos paseos y planes de fin de semana, visite www.outdoors.org, donde están listadas todas las locaciones de AMC, incluyendo las de Nueva Jersey y Nueva York.