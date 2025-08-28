Fiscales piden más de siete años de prisión para Nadine Menéndez por caso de sobornos

Los fiscales federales solicitaron una sentencia mínima de siete años de prisión para Nadine Menéndez, condenada junto a su esposo, el exsenador Bob Menéndez, por un esquema de sobornos a cambio de favores políticos.

El gobierno sostuvo que Nadine jugó un “papel crítico” en la trama, describiéndola como la segunda persona más culpable del plan detrás de su esposo. Los fiscales enfatizaron que participó de manera activa y entusiasta en el intercambio de favores, que incluyó cientos de miles de dólares en efectivo y lingotes de oro entregados por empresarios de Nueva Jersey.

Abogado pide condena reducida

La defensa, en cambio, pidió al juez una condena de un año y un día, alegando que la acusada enfrenta un cáncer de mama y ha vivido experiencias traumáticas desde su infancia en el Líbano. Sus abogados sostienen que una larga sentencia limitaría el acceso a tratamientos médicos adecuados.

Los fiscales advirtieron que imponer una pena menor a la de los empresarios ya condenados, Wael Hana y Fred Daibes, crearía una “grave disparidad” dada la mayor responsabilidad de Nadine. Sin embargo, reconocieron que sus problemas de salud podrían considerarse como factor atenuante.

Bob Menéndez comenzó en junio a cumplir una condena de 11 años en una prisión federal de Pensilvania tras ser hallado culpable de corrupción. Nadine Menéndez conocerá su sentencia el 11 de septiembre.

