Juan Soler recuerda a su madre con Alzheimer en Top Chef VIP

Juan Soler es uno de los participantes de la cuarta temporada de Top Chef VIP, y fue durante la presentación de uno de sus platillos cuando rompió en llanto. Se trata de una pizza que a él le daba mucho cuando era solo un niño, lo que, de por sí, me trajo muchos recuerdos, y se refiere a su madre, quien él siempre ha manifestado es muy importante para él.

La chef Betty Vázquez llegó a notar que para él era más que una pizza; por ello, aprovechó para preguntarle qué cree que su mami le diría de esa comida que él realizó en una competencia de televisión, por lo cual él no pudo evitar contenerse, ya que considera que su madre no está en la facultad de poder darle su opinión debido a que tiene problemas con la memoria por su edad.

“Mamá está con Alzheimer. Cuando hablo con ella, solo se acuerda de cuando yo era chiquillo y me diría gracias, Janino. Ese es quizás uno de los grandes dolores cuando tienes una madre viva que no te recuerda”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

Sin embargo, no es la primera vez que le ha comentado que su madre tiene este tipo de problemas desde hace un tiempo; por ello, intenta viajar lo más que puede hacia su país natal para poder compartir con ella, aunque el verdadero dolor existe cuando él la visita y ella no lo reconoce. Por ello, busca siempre la forma de no involucrarla en el tema de salud que atraviesa.

“Trato de no involucrar a mi madre en estos temas por su condición médica. Es un asunto que remueve muchas cosas”, añadió durante la conversación. Juan Soler, aunque de forma constante demuestre una sonrisa, esta situación con su mamá es algo muy complejo para él, aunque no vivan en el mismo país.

La chef, sin duda alguna, comprendió la situación tan compleja que Juan atraviesa con su progenitora, ya que padece de una enfermedad que no tiene cura. Betty agregó que lo más bonito de su presentación es que, aunque han pasado tantos años, él igual la tiene presente en sus proyectos, incluso en la distancia: “Pero mira qué hermoso: por un lado, están los recuerdos que tu mamá aún conserva; ella agradece esta pizza, y en emociones, tu mamá está contigo”, dijo.

