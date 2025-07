Juan Soler está enamorado y listo para los desafíos de Top Chef VIP 4

Juan Soler sostiene una relación estable con la presentadora de televisión Paulina Mercado desde hace un tiempo y, durante una exclusiva a ¡HOLA! Américas se sinceró sobre cómo ve el futuro de su vínculo amoroso. Hace poco se dio a conocer que él será uno de los concursantes de la cuarta temporada de Top Chef VIP y también explicó cómo se encuentra actualmente en todos los aspectos de su vida.

“Estoy en un gran momento, creo que es el momento que siempre he estado esperando. Tengo la madurez de un hombre ya mayor, de un hombre de casi 60 años; tengo la vitalidad de un hombre que está muy bien físicamente y tengo la experiencia que me dio toda esta cantidad de años acumulados”, se sinceró sobre su vida.

Juan espera dar todo de sí durante el reality show, que nuevamente será conducido por Carmen Villalobos, como en temporadas anteriores. Después de eso, espera poder tomarse un tiempo con su pareja sentimental, aunque destacó todas las cosas que ha vivido, que son las que la han hecho llegar hasta donde está. Y es que no solo agradece lo bueno, también los momentos complejos por las experiencias que le quedan.

“Darme unos días de vacaciones con Paulina. Después de eso, ya seguiremos planificando. La cantidad también de fracasos, éxitos y, básicamente, las enseñanzas que me dio la vida a lo largo de los años y que yo tuve la inteligencia emocional para tomar todo lo mejor de toda esta experiencia”, explicó.

Soler no quiso finalizar la entrevista sin antes mencionar que se siente en una de las mejores etapas que ha podido transitar y qué mejor manera que de la mano de Paulina, con quien asegura que se ve llegando a la edad de un adulto mayor; razón por la que no se imagina formando un hogar con otra persona que no sea la conductora de televisión.

“Es el mejor momento de mi vida, tengo una compañera de vida y sé que voy a envejecer con ella. Sé que voy a estar hasta el final de mis días al lado de Paulina. Estoy en un momento increíble, muy agradecido con la vida y me siento un hombre muy afortunado de tener una mujer como Paulina a mi lado para el resto de mi vida”, dijo.

