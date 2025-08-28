Micah Parsons pasa de Dallas Cowboys a Green Bay Packers con un contrato récord en la NFL

La novela entre Micah Parsons y los Dallas Cowboys ha llegado a su capítulo final, a solo días del inicio de la temporada 2025 de la NFL.

La franquicia texana sorprendió al canjear al All-Pro defensivo a los Green Bay Packers, poniendo fin a meses de negociaciones estancadas, desacuerdos y una creciente tensión interna.

Los Packers desembolsaron dos selecciones de primera ronda (2026 y 2027), además del veterano Kenny Clark, para hacerse de los servicios del defensivo All-Pro de 26 años. Parsons se había ausentado de las prácticas de los Cowboys al no llegar a un acuerdo para extender su contrato con el equipo de la estrella solitaria.

BREAKING: Cowboys trading DE Micah Parsons to Packers and agreed to a 4-year, $188M deal including $136M guaranteed. (via @RapSheet, @TomPelissero, @SlaterNFL) pic.twitter.com/4r275BvmCf — NFL (@NFL) August 28, 2025

Contrato histórico de Micah Parsons

El defensivo y su nuevo equipo llegaron a un acuerdo por cuatro años y $188 millones de dólares, incluidos $120 millones de dólares totalmente garantizados para el jugador.

Parsons es ahora el jugador mejor pagado en la historia de la NFL que no se desempeña como mariscal de campo.

Egresado de la Universidad Estatal de Pennsylvania, Parsons suma 52.5 capturas de quarterback en cuatro temporadas en la NFL. Elegido en la primera ronda del draft del 2021, el oriundo de Harrisburgh, PA es un elemento versátil en cuanto a presión del pasador refiere.

Parsons puede jugar por fuera de la línea defensiva, como edge rusher, o incluso presionar desde el centro de la frontal. El defensivo también puede jugar en el rol de linebacker nominal en un esquema 4-3, como lo ha hecho en algunas oportunidades con los Cowboys.

Seguir leyendo:

Arrestan a la estrella de la NFL, Shaq Mason, por supuestamente asfixiar a la madre de su hijo

Un venezolano en la NFL: Andy Borregales jugará con New England Patriots en 2025

Arrestan a excoach de la NFL, Jim Leavitt, por supuesta violencia doméstica y robo