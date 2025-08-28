Monedas de 25 centavos que pueden valer hasta $2.5 millones

Tener un cuarto de dólar en el bolsillo puede parecer insignificante, pero algunas monedas de 25 centavos en Estados Unidos alcanzan valores de colección que superan los millones de dólares. Para los coleccionistas, la rareza, los errores de acuñación y el estado de conservación convierten estas piezas en verdaderos tesoros.

El cuarto más valioso de la historia

El ejemplar más codiciado es el Draped Bust de 1796, la primera moneda de 25 centavos acuñada en la historia del país.

Según la Professional Coin Grading Society (PCGS), un ejemplar en estado casi perfecto alcanzó $1.74 millones de dólares en una subasta de 2022, y hoy podría venderse por hasta $2.5 millones de dólares.

Aun en condiciones desgastadas, estas piezas se valoran en más de $10,000 dólares.

De los 6,146 acuñados originalmente, se estima que sobreviven apenas 650 ejemplares, lo que lo hace especialmente escaso.

Otras piezas muy valiosas

Aunque el Draped Bust encabeza la lista, hay otros cuartos de dólar que también valen fortunas:

-1804 Draped Bust Quarter: hasta $350,000 dólares.

-1870-CC Liberty Seated Quarter: cerca de $150,000 dólares.

-1916 Standing Liberty Quarter: desde $15,000 dólares en buen estado.

-1932-D Washington Quarter: alrededor de $5,500 dólares.

-2004 Wisconsin Extra Leaf Quarter (error): hasta $1,000 dólares.

Por qué son tan buscados

El editor y experto en monedas Joshua McMorrow-Hernandez explicó que los cuartos están entre las monedas más coleccionadas en Estados Unidos y existen algunos realmente valiosos.

Factores como el número de piezas acuñadas, su condición física y errores de fábrica elevan su cotización. Un ejemplar ‘no circulado’, es decir, sin desgaste, puede aumentar de manera importante su precio.

Cómo identificar un Draped Bust de 1796

-Fecha visible: 1796.

-Cara frontal: retrato de Lady Liberty con el cabello suelto y busto cubierto.

-Reverso: un águila pequeña sobre nubes rodeada por una corona de ramas de olivo y palma.

-Inscripción “United States of America” alrededor del diseño.

-Bordes estriados y 15 estrellas, en representación de los estados de la Unión en ese año.

Los especialistas recomiendan no limpiar ni alterar estas monedas y llevarlas a un numismático certificado para su autenticación, ya que abundan las falsificaciones.

Más allá de los cuartos

Aunque las monedas de 25 centavos concentran gran demanda, no son las únicas que alcanzan precios extraordinarios.

El récord lo mantiene el Double Eagle de 1933, una moneda de $20 dólares en oro que fue subastada en 2021 por 18.9 millones de dólares.

