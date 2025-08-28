Nicola Porcella: la controversia que hubo con su regreso a Perú

El actor peruano Nicola Porcella regresó a su país y protagonizó una situación bastante tensa cuando un reportero del programa América Hoy intentó entrevistarlo.

Todo ocurrió cuando el primer finalista de La Casa de los Famosos México en su primera temporada caminaba por los pasillos de América Televisión y se mostró con una actitud bastante seria con el comunicador que intentaba hablar con él.

“Nicola, ¿cómo estás? Nos dicen que desde hace una semana más o menos estás acá”, le comentaban.

Las cámaras seguían al peruano, quien confirmaba que no lo verán muy seguido en el país, debido a que solo se tratan de unas vacaciones.

También le decía al reportero que no veía atractivo trabajar en la TV de su país debido a que no pagan bien.

“Yo vine a ver a mi familia, tranquilo”, decía el actor en la entrevista. Además, se le veía bastante molesto con el canal de televisión. “Otro día hablamos, ¿está bien? Estoy en otra cosa”, agregaba.

La actitud de Nicola Porcella se debe a que en el pasado tuvo problemas con la prensa de su país, pues asegura que una ex se inventó que él la agredía y esto afectó su imagen. Sin embargo, luego probó suerte en México y su historia cambió para bien, ya que es una figura querida en el entretenimiento de ese país.

Los comentarios de la gente no tardaron a llegar para hablar de la situación tan tensa que se vivió: “Lógico después de todo los chismes, obviamente no iba a querer hablar, bien Nicola”, “Los saludo y punto, que querían después de hablar mal, ofender, minimizar, etc y creer en gente amarillista sin investigar yo ni el saludo les daba a gente hipócrita y todavía le dicen inmaduro cuando ese programa actúo con maldad como otros haciendo notas que perjudican, a ver que pasaría si le hacen eso a ellas”.

Otros escribieron: “¿Y qué querían? ¿Que llegara a aplaudirles? Después de como fueron con él”.

