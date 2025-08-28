Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del jueves, 28 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos cada día que ofrecen a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy jueves, 28 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. A continuación, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 28 de agosto

Los números ganadores son: 42 66 85

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 28 de agosto

Los números ganadores son: 74 44 23 25 46 34 55 70 71 62 76 26 78 61 80 33 56 39 28 03

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 28 de agosto

Los números ganadores son: 05 14 24 26 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 28 de agosto

Los números ganadores son: 00 03 33

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El juego consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

