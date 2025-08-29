Carolina del Norte y Nueva York encabezan récord en turismo en 2024

Carolina del Norte y Nueva York, encabezan una lista de estados de la Unión, junto con destinos como Utah, Louisiana, Wyoming, Ohio y Montana que reportaron un aumento récord en la industria del turismo en 2024, tanto nacionales como internacionales, mientras que los diferentes destinos siguen buscando contar con más atractivos para atraer visitantes.

Mientras que el desarrollo de esta industria confirma que no se encuentra focalizado en unos pocos destinos y que además, tiene un impacto considerable en la generación de empleo, la recuperación de los negocios locales y el orgullo de la comunidad.

De acuerdo con un estudio realizado por Travel and Tour World estos resultados fueron reflejo de una notable recuperación en la industria, tras un prolongado período de caída, que sin embargo ha vuelto agudizarse durante 2025.

La ciudad de Nueva York está repleta de sitios alucinantes que poca gente conoce. ¿Me acompañas en este recorrido por mis favoritos?



1. Primera parada: Riverside Church—Una vista increíble de Central Park y la Universidad de Columbia desde el campanario más alto de Norteamérica pic.twitter.com/nC6tlg4ABG — Carlos Sánchez (@chocotuits) January 6, 2025

Las cifras positivas del turismo en EE.UU. en 2024

El turismo en Estados Unidos reportó cifras históricas en 2024. Luego de varios años de problemas, derivados del confinamiento por la pandemia. De acuerdo con el reporte, el gasto aumentó en numerosos estados y el empleo vinculado al turismo en destinos como aventuras al aire libre, cultura, historia y entretenimiento, pero también por sus destinos de naturaleza, tanto en playa como en montaña.

El repunte de Carolina del Norte

Carolina del Norte reportó un gasto extraordinario de visitantes por $36.7 millones de dólares en 2024, $12 millones más de ingresos respecto al 2023. Además, 71 condados registraron crecimiento, encabezados por Mecklenburg con un gasto de $6.4 millones de dólares por el condado de Wake con $3.5 mil millones, pese a que el estado fue azotado por el huracán Helene en el otoño.

NC has some of the most beautiful Falls, here is High Shoals Falls in North Carolina,,its one of the state's most breathtaking waterfalls. pic.twitter.com/gTimMRYDFB — 𝐿𝒶𝒹𝓎 𝒱 🥀 (@V_Lady2024) August 25, 2025

Además, el auge del turismo en la entidad incrementó significativamente la tasa de empleo en condados como Stokes, Burke y Gaston de la región.

Ciudades Principales: Charlotte, Raleigh, Asheville, Wilmington

Charlotte, Raleigh, Asheville, Wilmington Lugares para visitar: Blue Ridge Parkway, Biltmore Estate, Outer Banks, Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Monumento Nacional a los Hermanos Wright

Blue Ridge Parkway, Biltmore Estate, Outer Banks, Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Monumento Nacional a los Hermanos Wright Actividades atractivas: Las cascadas de Asheville, La historia de la Guerra Civil en Raleigh, el Salón de la Fama de NASCAR, las playas de Carolina.

Las cascadas de Asheville, La historia de la Guerra Civil en Raleigh, el Salón de la Fama de NASCAR, las playas de Carolina. Gastronomía: La barbacoa estilo Lexington, Cervecerías artesanales en Asheville, Festival de Azaleas de Carolina en Wilmington

Nueva York, el destino favorito de EE.UU.

Mientras que el estado de Nueva York registró uno de los años más notables en la historia del turismo, atrayendo a más de 315 millones de turistas en 2024, con una derrama de $94 millones de dólares, 6.7% más que en 2023 y se extendió por todo el estado.

Personas de todo el mundo visitan la Gran Manzana, fascinados por su inigualable cultura, gastronomía y oportunidades de compras, pero sus atractivos se extienden más allá de la gran urbe: las cataratas del Niágara, el valle del Hudson o Long Island.

El turismo aportó más de $11 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales.

2. Greenacre Park, un pequeño oasis urbano en Midtown Manhattan pic.twitter.com/SpIcbjDtNw — Carlos Sánchez (@chocotuits) January 6, 2025

Ciudades Principales: Nueva York, Buffalo, Albany, Rochester

Nueva York, Buffalo, Albany, Rochester Lugares para visitar: Estatua de la Libertad, Central Park, Cataratas del Niágara, Montañas Adirondack, Empire State Building, Región vinícola de Finger Lakes

Estatua de la Libertad, Central Park, Cataratas del Niágara, Montañas Adirondack, Empire State Building, Región vinícola de Finger Lakes Actividades atractivas: Espectáculos de Broadway, visitar museos prestigiosos como el MoMA y el Met, caminatas por Catskills, los cruceros de lagos en el norte del estado, Parque estatal Letchworth, Thousand Islands, Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown

Espectáculos de Broadway, visitar museos prestigiosos como el MoMA y el Met, caminatas por Catskills, los cruceros de lagos en el norte del estado, Parque estatal Letchworth, Thousand Islands, Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown Gastronomía: Bagels y pizzas clásicas de Nueva York, alitas de Buffalo, bodegas en Finger Lakes, clubes de jazz en Harlem

El alarmante desplome en el turismo en 2025 en Estados Unidos

Pese al repunte del 2024, expertos en turismo internacional reportan una caída preocupante en el número de visitantes internacionales a Estados Unidos.

De acuerdo con el World Travel and Tourism Council (WTTC), Estados Unidos perderá $12,500 millones de dólares en gasto de visitantes internacionales este año, mientras que la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de EE. UU., la llegada de viajeros extranjeros a aeropuertos estadounidenses cayó un 3.8% en el periodo enero-julio, respecto al mismo periodo de 2024. Esto se traduce en 1.3 millones de personas menos.

Por su parte, Oxford Economics proyecta que EE. UU. será el único país importante que sufrirá un declive en 2025, mientras el turismo global se recupera en el resto del mundo.

Los analistas señalan dos factores que han provocado esta caída:

Políticas de inmigración y visados: Con el regreso de Donald Trump a la Presidencia, el proceso para obtener una visa de turista ahora resulta más costoso y largo, pero además, ladura política antinmigrantes está creando una percepción global de que los visitantes legales no son bienvenidos: “Lamentablemente, algunos viajeros alrededor del mundo se preguntan si los visitantes legales son bienvenidos”, lamentó Geoff Freeman, CEO de la U.S. Travel Association,

Guerra comercial y boicots: Además, la imposición de aranceles y las tensiones comerciales han tenido un impacto directo en el turismo, especialmente con Canadá, destino desde donde las visitas a EE.UU. se desplomaron un 13.2% durante el verano, impulsados por un boicot coordinado en respuesta a los aranceles impuestos por Trump.

Las fortalezas del turismo en EE.UU.

Para compensar el desplome en el turismo internacional, el mercado interno ha mostrado fortaleza y ha ayudado a compensar las pérdidas:

El segmento de alto poder adquisitivo se ha mantenido fuerte, con resultados favorables de cadenas como: Hilton, Hyatt y Royal Caribbean, que han elevado sus pronósticos ante la alta demanda en el sector de lujo. Los estadounidenses más ricos, protegidos de la inflación por sus inversiones en bolsa y bienes raíces, siguen viajando y prefieren vacaciona dentro del país.

Pero también han repuntado las opciones ultraeconómicas en campamentos y parques para vehículos recreativos (RV), ya que las familias buscan opciones más asequibles.

En el caso de la gama media, están resintiendo la inflación persistente, las altas tasas de interés y la incertidumbre económica, por lo que han decidido ser cautelosos para viajar o bien reservan a último minuto.

Sigue leyendo:

– Viaje a la nueva Corea del Norte: ¿un paraíso turístico del comunismo?

– Las tarifas verdes en turismo: ¿pagar más para preservar nuestro planeta?

– ¿Está el desayuno buffet en peligro por el desperdicio de comida?