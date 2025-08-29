Cristiano Ronaldo anotó el gol número 940 de su carrera en la goleada del Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue protagonista este viernes en la paliza 5-0 del Al Nassr por la primera jornada ante Al Taawon de la liga de Arabia Saudita. El capitán portugués anotó uno de los tantos y aumentó su cifra goleadora.

Ronaldo fue el encargado de ejecutar un penal a los 54 minutos para el segundo festejo de su equipo, antes que su compatriota Joao Félix firmara un triplete y el francés Coman se estrenara.

De esta manera, el delantero de 40 años llegó a los 940 goles en su carrera profesional y la ilusión por llegar a los 1,000 antes de colgar los botines se mantiene intacta.

Cabe recordar que Cristiano terminó su contrato con Al Nassr el pasado 30 de junio, desde su llegada al club en enero de 2023. Tras varias semanas de negociaciones, la entidad confirmó la renovación de su estrella, que firmó un nuevo vínculo hasta junio de 2027, por lo que seguiría activo cuando cumpla sus 42 primaveras.

Contundente goleada

Echó a andar la competición saudí y nada cambió. Los favoritos ganaron. El Al Nassr lo hizo con claridad. Los principales refuerzos para la temporada, Joao Felix y Coman, brillaron particularmente. Ambos marcaron.

El exjugador del Atlético Madrid, Joao Félix, abrió el marcador a los siete minutos al rematar dentro del área, de primeras, un pase desde la izquierda de Angelo. El segundo fue ya en la segunda parte. De penal, transformado por Cristiano Ronaldo.

Coman sentenció el triunfo del conjunto de Jorge Jesus. Marcó su primer gol con el Al Nassr. En un saque de puerta del arquero Nawaf Alaqidi largo que aprovechó el francés que, de cabeza en el borde del área, superó a Abdulquddus Atiah.

Joao Felix repitió y estableció la goleada en el 67, con un zapatazo desde la media luna que sitúa como líder provisional y a falta de completar la jornada al Al Nassr. A tres del final, hizo el quinto del cuadro de Jorge Jesus y el tercero de su cuenta particular al aprovechar un rechace.

Seguir leyendo:

