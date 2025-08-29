Dana White confirma pelea de UFC en los jardines de la Casa Blanca por el 250 aniversario de EE.UU.

Dana White, CEO de la UFC, confirmó este jueves que la organización realizará un evento en vivo en los jardines de la Casa Blanca el próximo 4 de julio de 2026, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En un video publicado en redes sociales, White anunció con entusiasmo que “lo logramos”, dejando claro que tras semanas de negociaciones, la idea se transformó en un hecho. “Fue un gran día, estoy a punto de despegar aquí desde Washington D.C. La pelea en la Casa Blanca está confirmada. Tendré más detalles sobre eso en las próximas semanas. Lo conseguimos hoy”, dijo a bordo de un avión.

La propuesta fue mencionada inicialmente por el presidente Donald Trump el mes pasado, cuando adelantó que un evento de UFC formaría parte de los actos oficiales para conmemorar el aniversario del país. Trump, amigo personal de White y seguidor habitual de las artes marciales mixtas, habría jugado un rol clave en concretar la histórica sede.

En cuanto al cartel de peleas, White se ha mantenido reservado y ha evitado dar detalles, aunque reconoció que varias de las principales figuras del deporte han manifestado su deseo de participar.

Entre ellas destacan Conor McGregor y Jon Jones. Sin embargo, sobre este último, el directivo fue tajante: “las probabilidades de que participe son de mil millones a una”, recordando tanto su reciente retiro como los problemas extradeportivos que lo han alejado del octágono.

La confirmación abre paso a una expectativa mundial, ya que será la primera vez que un evento de la compañía se celebre en los terrenos de la Casa Blanca, en una fecha simbólica para la historia de Estados Unidos.

