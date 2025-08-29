Emma Navarro se despide del US Open

En una jornada un poco fatídica para la armada estadounidense, por la eliminación en el US Open de Frances Tiafoe y el retiro a causa de lesión de Ben Shelton, el cuadro femenino también sufrió la baja de la número 10 en el ranking, Emma Navarro, quien cayó esta noche ante la checa Barbora Krejcikova, en tres parciales de 4-6, 6-4, 6-4.

Con un estilo de juego mucho más agresivo y arriesgando al subir con más frecuencia a la net, la europea remontó para llevarse un partido bastante parejo en cuanto a fortalezas y debilidades de ambas jugadoras. A ratos parecía que los aficionados estaban presenciando una montaña rusa por las roturas de servicio de lado y lado, las constantes bolsas largas y las dobles faltas (9 cada una).

Ni los gritos desesperados de los aficionados que coreaban el nombre de Emma, ni las constantes expresiones de apoyo que se escuchaban desde las gradas para levantar la moral de la neoyorquina, ranqueada en la posición número 10, lograron desconcentrar en los momentos claves a la jugadora checa de 29 años que batalló durante dos horas y media para superar a la favorita de la pista del Grandstand.

A medida que comenzó a caer la tarde y se encendieron los reflectores, Krejcikova pareció dejar para el olvido una primera manga plagada de más errores que aciertos. Fue como si dijera “borra y va de nuevo”. De hecho lo inició rompiendo de manera tempranera el servicio de Navarro, a tal punto de que se puso arriba 4-0. La neoyorquina, de 21 años, intentó sacudirse y logró frenar un poco la arremetida de la europea, pero no le fue suficiente.

En cambio, apenas iniciada la tercera manga, Navarro tomó la delantera al ponerse en ventaja 3-0, sin embargo, se vino abajo y permitió que Krejcikova se creciera y ganara cinco juegos consecutivos para emcumbrarse al 5-3. En ese punto, era mucho más evidente la superioridad de la europea para controlar su saque. A Navarro le costaba más porque su rival la sometió atrás con unas bolas colocadas en las líneas donde era casi imposible que la neoyorquina llegara.

Al final se impusieron los 5 aces y 33 golpes ganadores de Krejcikova, quien además aprovechó 7 de las 15 oportunidades de quiebre que le permitió Navarro a lo largo del partido.

Krejcikova se mete así en la cuarta ronda, y esperaba su rival del juego entre Mirra Andreeva y Taylor Townsend.

