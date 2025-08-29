Estos teléfonos se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre: lo que debes hacer

Anualmente, WhatsApp actualiza su plataforma para mejorar la seguridad y adaptarse a nuevas funciones. Esto significa que algunos teléfonos antiguos dejan de ser compatibles. A partir del 1 de septiembre de 2025, varios modelos quedarán sin soporte oficial.

Los dispositivos afectados tienen en común que fueron lanzados hace más de ocho años. Son modelos que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo y presentan limitaciones de hardware que impiden ejecutar las versiones más recientes de la aplicación.

Los teléfonos que perderán WhatsApp en septiembre

Los cambios afectarán a teléfonos con Android 5.0 o anterior y a iPhones con iOS 12 o anterior. Entre ellos se encuentran:

Dispositivos Android afectados:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2. LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini. Motorola: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD.

Moto G (1ª generación), Droid Razr HD. Huawei: Ascend D2.

Ascend D2. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V. HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afectados:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (1ª generación).

iPhone 6 (si no se actualizó más allá de iOS 12).

Aunque algunos seguirán funcionando por un tiempo, quedarán expuestos a fallas y vulnerabilidades de seguridad, lo que aumenta el riesgo frente a estafas y ataques digitales.

Cómo saber si tu teléfono se quedará sin WhatsApp y qué hacer

Para verificar la versión del sistema operativo:

Abre Configuración o Ajustes .

o . Busca Acerca del teléfono o Información del dispositivo .

o . Comprueba la versión de Android o iOS instalada.

o instalada. Revisa si es posible actualizar el software desde Sistema y Actualización del sistema.

Si tu dispositivo está en la lista, el servicio no se cortará de inmediato, pero dejará de recibir actualizaciones y será más vulnerable a errores. Las opciones recomendadas son:

Hacer una copia de seguridad de tus chats y/o actualizar el sistema operativo si el fabricante aún te ofrece soporte. Pero si no hay más actualizaciones disponibles, tu solución es migrar a un teléfono más reciente que cumpla con los requisitos mínimos de WhatsApp.