Fenerbahçe despide a José Mourinho tras la eliminación de la Champions League

El Fenerbahçe de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, apenas un año después de su llegada al banquillo turco. La decisión se produjo horas después de que el equipo quedara fuera de la Champions League al caer 1-0 contra el Benfica en Lisboa, en la última ronda previa del torneo.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de futbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, informó el club en un comunicado publicado en su página web.

Mourinho, de 62 años, firmó en junio de 2024 un contrato por dos temporadas con el objetivo de devolver al Fenerbahçe a la máxima competición europea, pero su estancia se redujo a poco más de un año. En ese periodo dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, alcanzando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si el técnico encuentra un nuevo equipo en los próximos meses, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación estimada en 15 millones de euros por parte del club. No obstante, las condiciones exactas de la rescisión aún no han sido reveladas y Mourinho no ha emitido declaraciones públicas tras su despido.

La etapa de Mourinho en Turquía también estuvo marcada por la polémica en los clásicos ante el Galatasaray. Tras un partido de Copa perdido 2-1, protagonizó un altercado en el que agarró de la nariz al técnico rival, Okan Buruk. En otra ocasión fue acusado de racismo luego de afirmar que en el banquillo del Galatasaray los futbolistas “saltaban como monos”.

El Fenerbahçe cerró la temporada pasada en la segunda posición de la liga turca, por detrás de su máximo rival, y ahora encara un nuevo proyecto sin Mourinho en el banquillo.

Sigue leyendo:

–Champions League anuncia millonaria cifra récord que repartirá la edición 2025-2026

–Scaloni confesó que quiso dejar la selección de Argentina después de ganar la Copa del Mundo en Qatar

–Joseph Blatter y Michel Platini son absueltos definitivamente de sus cargos de corrupción en Suiza