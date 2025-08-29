Jessica Pegula se mete en la cuarta ronda del US Open

Con el techo del estadio Arthur Ashe cerrado y las gradas a medio llenar, la estadounidense Jessica Pegula despachó este viernes en la jornada vespertina del US Open a Victoria Azarenka por 6-1, 7-5, en 1 hora y 37 minutos

Este triunfo le permite a Pegula, de 31 años, pasar a la cuarta ronda del Abierto de Flushing, y ponerse arriba en la marca de partidos ganados frente a la veterana bielorrusa (4-3).

Sin duda fue un compromiso que tuvo un antes y un después.

Al inicio todo hacía pensar que la originaria de Buffalo, número 6 en ranking, la tenía fácil tras llevarse el primer parcial en media hora frente a una rival que cometió en ese pasaje del partido cuatro dobles faltas y no dio ningún indicio de su mejor tenis.

Pero las cosas dieron un giro diferente en el segundo set. Azarenka salió de su letargo y se mostró decidida a complicarle las cosas a la neoyorquina. Se plantó en la pista con un juego más agresivo y llegadas a la net para sacar a Pegula de su zona de confort.

La europea mejoró su servicio y hasta logró romper el saque de Pegula para ponerse 5-4. Esto hizo que el público empezara a emocionarse con los largos rallies entre las tenistas y vislumbrara un potencial tercer set. Sin embargo, Azarenka no pudo capitalizar la ventaja. La sombra de las dobles faltas que fueron en parte su pesadilla hoy, le negaron esa posibilidad. Pegula aprovechó la oportunidad quiebre y puso las cosas 5-5. Luego ya con la confianza de tener de su lado el saque, no dubitó en desmarcarse para irse a 6-5.

Al final y con el saque a su favor, Azarenka cayó víctima de sus propios errores y le dejó en bandeja de plata el partido a Pegula, estrellando de nuevo la bola en la net.

Al ser consultada sobre el giro que tomó el partido en la segunda manga durante el cual incluso cometió una doble falta, Pegula dijo que intentó concentrarse en retomar la estrategia de las cosas que hizo bien en el primer set. “Creo que me moví y me esforcé mucho”, agregó tras reconocer que no ha tenido muy buenos momentos en los últimos meses, pero que fue “fantástico” poder darle la vuelta.

Pegula, finalista en 2024 y quien no ha cedido ningún parcial en lo que va del presente torneo , enfrentará el próximo domingo 31 a la ganadora del enfrentamiento entre su compatriota Ann Li y la australiana Priscilla Hon.