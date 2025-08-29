Prospecto Jonah Tong se estrena a lo grande en MLB en paliza de Mets ante Marlins

Jonah Tong, uno de los prospectos más cotizados en las ligas menores, realizó su estrenos en Grandes Ligas en la paliza de los New York Mets 19-9 sobre los Miami Marlins el viernes por la noche.

Tong (1-0) recibió una ovación de pie del público de 42,112 espectadores al subir al montículo para lanzar seis lanzamientos en la primera entrada.

El lanzador derecho canadiense de 22 años tenía una ventaja de 5-0 al regresar para la segunda entrada, y los Mets pusieron el marcador 12-0 en la parte baja de la entrada.

Con un lanzamiento espectacular que ha sido comparado con el de Tim Lincecum, Tong ponchó a seis sin conceder bases por bolas. Lanzó 63 de 97 lanzamientos para strikes.

En total, Tong permitió cuatro carreras (solo una limpia) con seis imparables, sin boletos y con seis ponches en cinco innings de labor.

Histórico juego ofensivo de Mets

Los Mets conectaron seis jonrones y establecieron un récord de franquicia de más carreras en un juego en casa en el triunfo de 19-9 sobre los Marlins.

En la baja de la primera contra Eury Pérez (6-4), Juan Soto conectó jonrón de dos carreras y Brandon Nimmo tuvo jonrón de tres carreras antes de que se registrara un out.

Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Nimmo añadió un jonrón solitario en la sexta, antes de que Mark Vientos conectara un cuadrangular y Luis Torrens conectara un jonrón de tres carreras en una octava entrada de seis carreras contra el infielder Javier Sanjoja.

Los Mets ganaron por novena vez en 13 juegos.

