Reducen a 7 juegos la suspensión a Víctor Robles por lanzarle un bate a un pitcher

El jardinero dominicano Víctor Robles ha visto reducida su suspensión de diez a siete juegos, según informa Ryan Divish de The Seattle Times.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Robles comenzará a cumplirla este viernes. Recibió una suspensión de diez juegos hace más de una semana, pero jugó para el club mientras apelaba la decisión.

Victor Robles suspension has been reduced to 7 games upon appeal. He will begin serving it tonight. — Ryan Divish (@RyanDivish) August 29, 2025

La suspensión se derivó de un incidente ocurrido durante la rehabilitación de Robles en las ligas menores. Había sido golpeado por lanzamientos en cuatro ocasiones durante su rehabilitación, incluyendo algunos lanzamientos del derecho Joey Estes, entonces jugador de los Aviators de Las Vegas.

Funcionó el proceso de apelación

La liga, comprensiblemente, castigó a Robles, aunque ejerció su derecho a apelar. Los Marineros lo reincorporaron de la lista de lesionados hace aproximadamente una semana mientras se desarrollaba el proceso de apelación. Ahora se le ha reducido la suspensión, pero deberá perderse siete partidos.

Para los Mariners, el castigo no será solo la ausencia de Robles. Cuando un jugador es suspendido por una infracción como esta, el equipo no puede reemplazarlo en la plantilla, lo que significa que los Mariners tendrán que jugar con una plantilla de 25 jugadores.

El único consuelo de esta situación es el calendario, ya que las plantillas se expandirán de 26 a 28 el 1 de septiembre.

Victor Robles threw his bat at the pitcher pic.twitter.com/5E4mCnOffF — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 18, 2025

Disculpa de Víctor Robles

Robles, a través de las historias de su red social Instagram, publicó un mensaje pidiendo disculpas por lo acontecido.

“Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Dejé que mi frustración se llevara lo mejor de mí y entiendo cómo eso pudo haber afectado, no solo el juego, sino la energía y el respeto por el que todos trabajamos fuerte en mantener”, inicia diciendo el mensaje de Robles.

“Saliendo de una larga rehabilitación y estando alejado del juego durante la mayor parte de la temporada, ha sido retador física y mentalmente. Adicionalmente, el fallecimiento reciente de mi madre ha sido increíblemente duro y estoy tratando de hacer todo lo posible por mantener todo bajo control. No es una excusa, pero sí un poco de contexto que entiendo que ustedes merecen conocer para comprender lo que ocurre”.

“Ser golpeado cinco veces en quince turnos añadió a esa presión y reaccioné de una forma de la que no estoy orgulloso. Este juego representa el mundo para mí, así como las personas que lo juegan. Respeto a cada uno de ustedes, mis compañeros, los jugadores rivales, y a todos en esta liga”.

“Estoy comprometido con ser mejor, no solo como jugador, sino como compañero y competidor. Aprecio su comprensión y estoy agradecido de estar de vuelta en el terreno, haciendo lo que amo. Gracias”, concluye diciendo Robles.

Seguir leyendo:

Dominicano Víctor Robles lanzó bate a pitcher tras recibir pelotazo en partido de Ligas Menores [VIDEO]

MLB suspendió 10 juegos al dominicano Víctor Robles por lanzar su bate a un pitcher

Mets: Venezolano Francisco Álvarez sufre fractura en el meñique por pelotazo en juego de rehabilitación