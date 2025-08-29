Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del viernes, 29 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy viernes, 29 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 37 07 42

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 45 20 46 41 24 60 55 12 28 40 77 43 21 71 38 52 50 64 27 67

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 05 13 14 18 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 29 de agosto

Los números ganadores son: 27 16 01

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un ticket en uno de los lugares de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que se desee.

Tras la selección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger a buen seguro. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

