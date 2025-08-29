Rúben Amorim admite que ha pensado en dimitir tras el mal inicio del Manchester United

El técnico del Manchester United Rúben Amorim atraviesa un inicio de temporada complicado que ya ha despertado dudas sobre su continuidad.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El entrenador portugués reconoció este viernes que en ocasiones ha considerado dejar el cargo, luego de no haber conseguido victorias en los tres primeros partidos oficiales y de haber sido eliminado en la Copa de la Liga por el Grimsby Town, equipo de la League Two (Cuarta división).

“A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme veinte años aquí. A veces no quiero estar con mis jugadores, es algo que tengo que mejorar”, dijo Amorim en rueda de prensa previa al encuentro contra el Burnley.

Desde su llegada a Old Trafford, los números del luso son discretos: apenas 28 puntos en 29 partidos de Premier League. Esta campaña comenzó con derrota ante el Arsenal, empate frente al Fulham y eliminación en penaltis frente al Grimsby, un golpe inesperado para la afición.

Después de esa derrota, el técnico ya había mostrado su preocupación al señalar que “algo tiene que cambiar” y que “no siempre se puede estar cambiando a los 22 jugadores”.

Amorim profundizó en cómo maneja esas situaciones de frustración: “Si soy sincero, cada vez que ocurre una derrota de ese estilo, voy a estar así. A veces voy a decir que odio a mis jugadores, otras veces voy a decir que les quiero. Es mi forma de lidiar con las cosas. En ese momento estaba muy triste y muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena pretemporada, que habíamos sido regulares en la forma de jugar”.

Sobre su futuro inmediato, el portugués fue tajante: tiene que llevar su trabajo “día a día”, mientras crece la presión en uno de los banquillos más exigentes de Inglaterra.

Sigue leyendo:

–Champions League anuncia millonaria cifra récord que repartirá la edición 2025-2026

–UE en contra de los partidos de fútbol fuera de Europa: “Es traición”

–Scaloni confesó que quiso dejar la selección de Argentina después de ganar la Copa del Mundo en Qatar