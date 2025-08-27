UE en contra de los partidos de fútbol fuera de Europa: “Es traición”

El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deportes Glenn Micallef expresó este miércoles su rechazo a la organización de partidos de ligas europeas fuera del continente y calificó estas iniciativas como una “traición” a los aficionados.

“Unos clubes fuertes y comunitarios son la base del modelo deportivo europeo. Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición”, afirmó el responsable de Deportes en una serie de mensajes publicados en sus redes sociales.

Micallef, declarado aficionado al fútbol “de toda la vida”, citó dos ejemplos concretos: el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que podría disputarse en Miami (Estados Unidos), y el duelo italiano entre Milán y Como, que se plantea celebrarse en Australia.

Para el comisario, la fortaleza de los clubes se debe a la fidelidad de sus seguidores y a las comunidades locales que los respaldan. En ese sentido, advirtió que esta tendencia de exportar partidos representa “el primer test de estrés para la gobernanza del fútbol europeo desde la Superliga”.

“Para mí está claro: las competiciones europeas deberían jugarse en Europa. El fútbol europeo debe quedarse en Europa”, enfatizó.

Micallef también transmitió su “solidaridad” a los aficionados, en especial a los de España e Italia, durante una conversación con Ronan Evain, director ejecutivo de la asociación Football Supporters Europe, y aseguró que tendrá en cuenta sus voces en los próximos debates sobre deporte y gobernanza.

