Documental sobre Francisco Lindor “Detrás de la Sonrisa” se estrenará en MLB Network

“Detrás de la Sonrisa” narra la vida del boricua Francisco Lindor, desde sus humildes comienzos en Puerto Rico hasta su ascenso como el rostro de los Mets y todos los altibajos en el camino.

Con entrevistas a Lindor, su familia y luminarias del béisbol como el miembro del Salón de la Fama de los Mets, David Wright, su exmanager Terry Francona y muchos otros, “Detrás de la Sonrisa” te ofrece una mirada interna a cómo el campocorto ambidiestro se convirtió en uno de los mejores jugadores del béisbol.

El béisbol como escape para Francisco Lindor

“El béisbol siempre ha sido como mi mecanismo de defensa”, dice Lindor al comienzo del documental. “Cuando las cosas iban mal, iba al terreno de béisbol. Cuando las cosas iban mal, bateaba, porque eso era lo que más me gustaba hacer mientras crecía”.

Después de destacar con Cleveland, Lindor fue cambiado a los Mets en 2021 y firmó un contrato de 10 años y $341 millones de dólares justo antes del Día Inaugural. Pero sus primeras temporadas en Nueva York tuvieron muchos problemas en el terreno. Él y otros hablan abiertamente sobre esos tiempos difíciles con su nuevo club.

“Fue duro”, dice Lindor en el documental. “De verdad estaba pasando por un momento difícil”.

Pero finalmente, el cinco veces todoestrella encontraría su equilibrio con los Mets y se convertiría en un líder del equipo y un favorito de los fanáticos.

“Hubo muchas lecciones que aprendí que me ayudaron a seguir creciendo y a madurar más”, dice.

Otra mirada fuera del terreno

El programa también ofrece una mirada a Lindor fuera de béisbol. La esposa de Lindor, Katia, y su hermana, Legna, explican el gran impacto que Lindor tiene en la vida de las personas lejos del diamante y cómo es capaz de tener un impacto tan positivo en su familia y en la comunidad.

Producido por el equipo de producción ganador del Premio Emmy de MLB Network, “Detrás de la Sonrisa” es el cuarto documental de MLB Network Presents que presenta a un jugador activo, después de documentales anteriores sobre Freddie Freeman en julio pasado, el dominicano Fernando Tatis Jr. en 2021 y Mike Trout en 2017.

