Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 30 de agosto

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 30 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera parte del día y del 3 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:14 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:28 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos sin nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.