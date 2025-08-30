Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del sábado, 30 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o solamente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy sábado, 30 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar adecuado. A continuación, te dejamos con los últimos resultados para los diferentes sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 30 de agosto

Loto Más: 03

Super Más: 04

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 30 de agosto

Los números ganadores son: 39 41 98

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 30 de agosto

Los números ganadores son: 08 03 54 46 37 33 67 55 57 44 79 20 38 16 50 77 18 71 52 56

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 30 de agosto

Los números ganadores son: 05 08 17 27 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 30 de agosto

Los números ganadores son: 37 42 10

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, ganarás el premio mayor.

También puedes lograr premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

