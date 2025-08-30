Sergio Ramos debutará como cantante con el tema “Cibeles” con referencia a Real Madrid

El defensor central Sergio Ramos lleva años presumiendo de tener más de una gran pasión. Más allá del fútbol, el sevillano ha ido compartiendo a través de sus redes sus facetas más artísticas, desde la pintura hasta el flamenco.

El exjugador del Real Madrid ha tocado este palo en varias ocasiones, pero hace años, desde 2018, que no publica canción en solitario. Este sábado ha anunciado que vuelve a las andadas. El tema, titulado Cibeles, se estrena este domingo 31 de agosto en todas las plataformas digitales.

El actual jugador de Rayados de Monterrey ha hecho el anuncio compartiendo en sus redes sociales un avance del videoclip. “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele/ […] / Y tú lo sabes, Cibeles”.

En el video, se muestran escenas de sus éxitos en el Real Madrid, en el que estuvo del 2005 al 2021. La pieza ha concluido en la icónica fuente de la Cibeles de la capital, donde se celebran los éxitos blancos.

Mi historia, mi música. // My story, my music.



CIBELES 🎶 – August 31

19h CEST 🇪🇸

1PM ET 🇺🇸

12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

Varios contactos de Sergio Ramos con la música

Pero Ramos lleva teniendo contacto con la música desde hace 13 años. Debutó con el artista de flamenco Canelita, a dúo en A quien le voy a contar mis penas, una de las canciones incluidas en el disco Soñaré (2012).

En 2016 puso voz, junto a Niña Pastori, al himno oficial de la selección española para la Eurocopa, La Roja baila. Dos años después grabó Otra estrella en tu corazón con Demarco Flamenco y en 2023 se unió al grupo Los Yakis en No me contradigas.

Sin embargo, en 2018 publicó su primer tema en solitario, SR4, haciendo referencia al dorsal que le acompañó durante toda su trayectoria en el Real Madrid. Ese mismo número lo llevaría más tarde durante su paso con el Paris Saint-Germain durante dos temporadas y su última en el Sevilla, durante el 2023-2024.

El futbolista ha detallado que la canción estará disponible en plataformas a las 19 horas de este domingo en España, a las 13 Eastern Time (ET) en Estados Unidos y a las 12 horas Central Time (CT) de México.

CIBELES 🎶 – 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 – Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

