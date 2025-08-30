Sinner sale de un bache ante Shapovalov y se mete en octavos del US Open

QUEENS, NY – Hay días en los que Jannik Sinner demuestra que es humano y no un robot. Por ejemplo, cuando se enferma y se tiene que retirar, como le pasó hace dos semanas en la final de Cincinnati ante Carlos Alcaraz.

O como hoy ante el canadiense Denis Shapovalov, en un partido de tercera ronda en el que el número 1 del mundo sacó mal, cometió demasiados errores no forzados y metió pocos golpes ganadores. Aún así se llevó el choque en cuatro sets y avanza a octavos en su búsqueda por repetir título en Nueva York, algo que nadie ha logrado desde los cinco triunfos consecutivos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

El único que parece capaz de evitarlo es Alcaraz, que por ahora vuela sin ceder un set por el otro lado del cuadro.

Pero en una apacible tarde de sábado en Queens, Shapovalov tuvo sus opciones. Logró el primer break del partido y sacó para cerrar el primer set en un juego que dejó un momento para el recuerdo.

Fue un punto de 30 golpes en el que, después de un rally interminable, el canadiense hizo una dejada a la que llegó Sinner para hacerle una contradejada cruzada. Shapovalov corrió hacia la red y alcanzó a golpear antes del segundo bote, pero el italiano respondió con un globo perfecto.

El público se levantó de sus asientos, el vigente campeón se puso a tiro de recuperar el break -lo que hizo en el siguiente punto- y a partir de entonces el guion parecía volver al sitio que todos esperaban al inicio de un partido entre el número 1 y el 29 del ranking.

Pero no tan pronto. Con 6-5, cuando el tie-break parecía inevitable, Sinner completó un mal juego al servicio que terminó con una doble falta para dejar escapar el primer set.

Opciones desaprovechadas para Shapovalov

Shapovalov, consciente de que el italiano es prácticamente insuperable en intercambios desde el fondo de la pista, incluyó múltiples dejadas en su repertorio de golpes. Sinner llegó a casi todas, pero en ocasiones demasiado forzado para responder con eficacia.

La consistencia del canadiense de 26 años se comenzó a quebrar en el séptimo juego del segundo set, que arrancó con una doble falta y dejó escapar en blanco.

Hasta entonces se había mostrado muy sólido con su servicio. Ese momento de flaqueza fue suficiente para que Sinner, mucho mejor con su saque en el segundo set (94% de puntos ganados con el primer servicio, ninguna doble falta), igualara el marcador.

Aún así, Shapovalov no bajó los brazos y logró un break a las primeras de cambio en el tercer set, pero Sinner respondió en el quinto juego devolviendo la rotura de servicio.

Hasta ahí llegó la resistencia del canadiense de padres rusos. El italiano encadenó nuevo juegos ganados al hilo para enterrar -como tantas otras veces- las pocas esperanzas de su rival.

