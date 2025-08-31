Aaron Judge dispara HR 42 y apunta al Top-5 histórico de Yankees

El jardinero y Capitán de New York Yankees, Aaron Judge, está llamado a inscribir su nombre en los libros de historia de los Yankees a punta de batazos y este sábado dio un nuevo paso hacia ello al batear su jonrón 42 de la temporada y el número 357 de su carrera.

Judge desató nuevamente su poder durante el encuentro que cierra la serie ante Chicago White Sox. En el cuarto episodio, Shane Smith lanzó un cambio de velocidad que se quedó por todo el medio del plato y el derecho abrió los brazos para depositar la pelota por todo el jardín central.

El batazo solitario dio ventaja a los Mulos 1-0, pero también sirvió para que El Juez continuara su ascenso hacia el Top-5 de los líderes históricos en vuelacercas para los Yankees.

Con el estacazo 357 Judge se puso a tan solo un batazo de vuelta completa de igualar a la leyenda Yogi Berra (358 HR) en el quinto puesto de los peloteros con más jonrones en la historia de los Yankees, en un apartado que lidera el “Bambino” Babe Ruth con 659 HR.

De hecho, con cinco jonrones más antes del final de temporada Judge pudiera terminar adueñándose también del cuarto puesto histórico que se encuentra en manos del inolvidable Joe DiMaggio (361).

Entre Babe Ruth, Berra y Di Maggio también se encuentran Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) ocupando el segundo y tercer puesto de los jonroneros del Bronx.

Hasta el momento Judge luce favorito para reeditar el premio al Jugador Más Valioso que logró en 2024, al promediar .322 de bateo, acumular 96 impulsadas y un porcentaje de embasado de 1.111.

Mira el cuadrangular de Judge aqui:

Aaron Judge hammers one 429 feet for his 42nd homer of the season! pic.twitter.com/tT9M7T6nv4 — MLB (@MLB) August 31, 2025

