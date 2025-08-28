Yankees anotan nueve en un inning para sellar barrida ante Nationals

Luego que la semana anterior cayeran por octavo juego consecutivo en la serie ante Boston Red Sox, los New York Yankees salieron enfocados en mejorar su juego y por ello sellaron este miércoles una barrida ante Washington Nationals, a quienes vencieron 11-2 con un maratónico inning de nueve carreras.

Un solo inning, el tercero del duelo ante Washington, fue suficiente para que los Yankees continuaran la fiesta jonronera que se mantuvo durante los dos primeros partidos de la serie.

En total fueron 15 los bateadores que pasaron por el plato del Yankee Stadium en dicho episodio, que terminó con cuatro jonrones, con el que los Mulos se convirtieron en el primer equipo en la historia de MLB en lograr dicha hazaña al menos tres veces en una misma temporada.

El inning, que duró 41 minutos, abrió con un imparable de Ben Rice a los jardines, para ser completado con estacazos de vuelta completa de Aaron Judge (41 HR, 424 pies) y Cody Bellinger (25 HR, 410 pies).

Más tarde el responsable de volarse la barda fue el tercera base llegado antes del cierre de firmas, Ryan McMahon para darle tres carreras más a los Yankees, antes que el line up diese la vuelta y el mismo Rice despachara un jonrón solitario que puso fin al rally de nueve anotaciones.

La noticia negativa del ataque de los locales fue nuevamente Anthony Volpe. El shortstop, quien había perdido la titularidad en días recientes por decisión del mánager regresó este miércoles a la alineación y se fue de 5-0, incluyendo dos de los tres outs del propio tercer episodio.

Sobre la actuación Judge, capitán del equipo, habló de cómo los bates de los Yankees han ido despertando y aprovechando los pitcheos rivales.

“Es sólo que todos están haciendo clic, todos están teniendo buenos turnos al bate, no tratando de hacer demasiado. Los muchachos simplemente tuvieron un buen turno tras otro. Bellinger batea un gran jonrón después de mí, y todos están tratando de pasar el testigo”, comentó Judge.

El triunfo de los Yankees los deja con un récord de 73 victorias y 60 derrotas, suficiente para que los del Bronx se mantengan con el segundo de los tres comodines de la Liga Americana.

Mira el inning completo de los Yankees aquí:

