Aaron Judge avanza en su recuperación y espera regresar a los jardínes

El jugador estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, continúa avanzando en su recuperación y este domingo dio un paso importante al volver a realizar lanzamientos hacia las bases, algo que no había hecho desde que sufrió una distensión en el flexor del brazo derecho a inicios de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Aunque el progreso es evidente, los Yankees mantienen la calma y evitan apresurar su regreso definitivo al jardín de este toletero para evitar nuevos daños. El propio Aaron Boone reconoció que se trata de un avance positivo, pero sin un calendario concreto para verlo de nuevo defendiendo el campo.

“Sigue mejorando. En cuanto a cuándo, no lo sé; lo fundamental es que queremos hacerlo bien. Por mucho que él quiera jugar y nosotros que lo hagamos, queremos asegurarnos de hacer todo lo posible para evitar una nueva lesión. A medida que avance, su cuerpo nos lo dirá, pero definitivamente fue otro buen paso adelante”, expresó Boone en sus declaraciones.

Desde que ingresó a la lista de lesionados el pasado 27 de julio, Judge ha podido aportar a la ofensiva como bateador designado, participando en los últimos 11 encuentros de esa forma. Sin embargo, la ausencia de su guante ha obligado al equipo a reacomodar piezas para no ser víctimas de los batazos por los jardínes.

New York Yankees’ Aaron Judge reacts after striking out during the seventh inning of a baseball game against the Boston Red Sox, Sunday, Aug. 24, 2025, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

El más beneficiado con esa responsabilidad ha sido Giancarlo Stanton, quien después de varias temporadas marcadas por lesiones, ha retomado un rol más constante en los jardines, algo que no ocurría desde finales de 2023. Boone destacó que Stanton se ha mostrado sólido y no descartó que, cuando Judge esté listo para volver a patrullar el campo, ambos terminen compartiendo tiempo en la defensa.

“Todo dependerá de cómo se vea, cómo responda, cómo se recupere cada día. Quizás aún sea algo compartido, pero creo que es difícil dar una respuesta a eso en este momento”, concluyó el mánager de los Yankees.

Con Judge progresando y Stanton respondiendo, los Yankees siguen ajustando sus piezas con la mirada puesta en mantener competitiva la alineación mientras esperan recuperar por completo a su capitán.

En lo que va de temporada el toletero de los Yankees se ha mantenido fuerte en la ofensiva a pesar de su lesión, cosechando un promedio de bateo de .324 producto de 141 imparables, 40 cuadrangulares, 92 carreras impulsadas, 100 carreras anotadas y ocho bases robadas en 435 turnos al bate.

Actualmente los Bombarderos del Bronx se ubican en la tercera posición de la División Este de la Liga Americana con una marca de 70 victorias y 60 derrotas; este domingo lograron una valiosa victoria 7-2 ante los Boston Red Sox para colocarse a medio juego del equipo y de la segunda casilla.

