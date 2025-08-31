Arrestos y deportaciones por inmigración en la ciudad de Nueva York aumentan tras inicio lento

Las detenciones y deportaciones por parte de agentes federales de inmigración están en aumento en el área de la ciudad de Nueva York luego de un inicio lento en el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de nuevos datos hecho por el medio Gothamist.

Unos 3,300 migrantes fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York desde el 20 de enero, cuando el mandatario republicano tomó el poder, hasta el 29 de julio, dicen los datos. Esto representó un incremento del 56% con respecto al mismo período de 2024.

En lo que va de 2025, ICE ya ha deportado a más de tres veces la cifra de inmigrantes neoyorquinos que fueron deportados en todo el año pasado.

El engrosamiento de los números se debe en parte a los arrestos en el 26 Federal Plaza en Manhattan, donde los inmigrantes han sido detenidos tras comparecer en procedimientos judiciales de inmigración hechos allí.

“Es mucho más difícil para los agentes del ICE salir a la calle e intentar arrestar a los llamados ‘peores de lo peor'”, expresó Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia. “Es mucho más fácil para los agentes del ICE arrestar a personas en los juzgados… El ICE tiene pleno control operativo sobre el edificio”.

Los datos, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación, dan a conocer que los inmigrantes sin antecedentes penales constituyen una proporción cada vez más gran de los arrestados. El gobierno de Trump ha establecido una meta nacional de 3,000 detenciones migratorias diarias en una amplia ofensiva antimigratoria.

El Proyecto de Datos de Deportación es un grupo de abogados y académicos que consiguen datos de control de inmigración por medio de solicitudes de Libertad de Información y afirman que publican los datos para promover la transparencia.

Detenciones a inmigrantes aumentaron en comparación con 2024

Gran parte del segundo mandato del republicano, los arrestos en la ciudad de Nueva York estuvieron por detrás del año pasado. Eso cambió drásticamente empezando el mes de junio, cuando los arrestos de ICE subieron luego del impulso de la agencia para intensificar la aplicación de la ley en los tribunales de inmigración locales.

Las referencias incluyen detenciones hechas por la oficina de campo de ICE en la Gran Manzana y en los condados circundantes, que incluye Dutchess, Nassau, Putnam, Suffolk, Sullivan, Orange, Rockland y Westchester.

Incluso con esa abrupta subida, el aumento en la ciudad de Nueva York fue relativamente modesto en comparación con otras regiones. Los arrestos del ICE se han duplicado en las áreas de Buffalo, Boston, Atlanta, Filadelfia y El Paso; se han triplicado en Washington D.C.; y se han cuadruplicado en San Diego.

En el ámbito nacional, ICE ha superado los totales del año pasado desde el primer día en que Trump llegó a la Casa Blanca.

Arrestan a personas sin antecedentes penales

Por años, la mayoría de los inmigrantes detenidos por agentes de ICE en el área de la ciudad de Nueva York no contaban con antecedentes. Esta tendencia se mantuvo en el segundo mandato de Trump: el 57% de todos los inmigrantes capturados en la zona en lo que va de año no tenían antecedentes penales, a la vez que otro 15% enfrentaban cargos penales pendientes.

Sin embargo, empezando el 2025, la oficina local de ICE cambió brevemente de postura. Casi la mitad de los detenidos en el área de la ciudad de Nueva York en los primeros meses eran personas con antecedentes penales. Esto se refleja en las estadísticas generales del año hasta la fecha: aproximadamente el 28% de los inmigrantes arrestados contaban con antecedentes penales, frente al 15% del año pasado.

No obstante, ese patrón no ha seguido. Desde mediados de mayo, mientras que el ICE intensificaba los arrestos en las cortes, la proporción de detenidos con condenas penales bajó drásticamente, a la vez que las detenciones de personas sin antecedentes penales fueron al alza.

En el mes de junio, poco menos del 18% de los 1,049 inmigrantes detenidos tenían condenas penales y casi el 72% carecían de antecedentes penales.

Más de la mitad de todos los arrestos en la ciudad de Nueva York este 2025 han tenido lugar en el 26 Federal Plaza, un gran edificio ubicado en el Bajo Manhattan. En los últimos meses, múltiples inmigrantes han sido esposados en tribunales de inmigración del edificio en cuestión.

Las condiciones dentro de las salas de detención del ICE han sido duramente criticadas. Inmigrantes y abogados describen a decenas de personas hacinadas en pequeñas habitaciones durante la noche, con poca comida y sin camas donde descansar. Un juez federal ordenó hace poco al ICE proporcionar colchonetas, artículos de aseo, comidas adicionales y acceso telefónico regular a los abogados.

El ICE rechaza las acusaciones de hacinamiento, sin embargo, los datos federales sobre detenciones en el centro muestran que el número de personas detenidas superó la capacidad de 154 autorizadas por el jefe de bomberos, dicen los documentos judiciales. El 4 de junio, por ejemplo, había hasta 238 personas arrestadas allí.

ICE deporta más personas, más rápido

La agencia federal ha deportado a 1,547 personas encarceladas en el área de la ciudad de Nueva York este 2025, más del triple total de deportados durante el año anterior. Esta subida refleja una tendencia nacional bajo el mandato del republicano.

Asimismo, las deportaciones avanzan con más rapidez. En promedio, los inmigrantes tras las rejas en la ciudad de Nueva York este año fueron deportados en un plazo de 24 días, en comparación con los 112 días de 2024.

Hombres y personas mayores son los más arrestados

Casi 9 de 10 de los 3,383 inmigrantes arrestados en el área de Nueva York este año eran hombres, frente al 61% en el mismo periodo del año pasado.

La edad media de los detenidos también ha subido, de 29 a 36 años.

Los casos de arrestos de menores han atraído la atención de las personas, pero en los datos se pueden observar que, en general, las detenciones de menores de edad han disminuido. El ICE detuvo a unas 77 personas menores de 18 años este 2025, un número siete veces menor que las 552 del mismo período del año pasado.

En este sentido, los arrestos de inmigrantes mayores están subiendo, el ICE se llevó a unas 83 personas de 60 años o más hasta finales de julio, alrededor del triple que durante el mismo período del año pasado. Además, ha habido cambios notables en las nacionales de los arrestados.

