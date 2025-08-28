Violinista de Utah detenido por ICE en Colorado tras un antiguo cargo de DUI

Un violinista profesional de 37 años que ha vivido en Utah desde su infancia fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un viaje de trabajo a Colorado, lo que ha generado protestas en la comunidad artística y llamados de apoyo de familiares.

El músico, identificado como John Shin, emigró desde Corea del Sur junto a su padre con una visa cuando era niño y se graduó en la Universidad Estatal de Utah antes de presentarse en escenarios destacados, incluida una temporada con la Sinfónica y el Ballet de Utah West.

Su esposa, Danae Snow, ciudadana estadounidense, dijo que recibió una llamada de Shin el 20 de agosto, día de su cumpleaños, en la que le informó que había sido puesto bajo custodia de ICE y trasladado a un centro de detención en Aurora, Colorado.

“Pensé: ‘¡Dios mío, no sé cómo puede pasar esto!’”, relató entre lágrimas.

Detenido por conducir en estado de ebriedad

El abogado de Shin, Adam Crayk, explicó que la detención está vinculada a un caso de conducir bajo los efectos del alcohol en 2019. Aunque Shin cumplió con todos los requisitos judiciales y recuperó su licencia de conducir, el cargo revocó su elegibilidad al programa DACA.

“Con un DUI (Driving Under the Influence), inmigración lo considera prioridad de deportación bajo la administración actual”, señaló Crayk.

Shin comparecerá ante un tribunal la próxima semana, mientras músicos y colegas se han manifestado frente al Capitolio de Utah para exigir su liberación.

