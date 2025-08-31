Dos aviones chocan en Colorado: 1 muerto y 3 heridos

Un accidente aéreo en el noreste de Colorado terminó en tragedia este domingo por la mañana, cuando dos avionetas colisionaron en pleno intento de aterrizaje en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan. Una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan.

El choque ocurrió alrededor de las 10:40 a. m. entre un Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Cada aeronave transportaba a dos personas. En el EA300, uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los dos tripulantes del Cessna resultaron con lesiones leves y recibieron atención médica.

Las imágenes de una cámara de la torre de control de la FAA mostraron una columna de humo elevándose a lo lejos, producto del incendio que consumió a una de las aeronaves, mientras que la otra quedó severamente dañada.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumirá la investigación del accidente, con la llegada de un equipo de peritos prevista para este lunes. Tanto la NTSB como la FAA ya han solicitado a testigos y personas con grabaciones del incidente que colaboren con la investigación.

El mismo fin de semana, el aeropuerto era sede de una competencia universitaria de acrobacia aérea organizada por la Universidad Estatal de Denver (MSU Denver). No obstante, la institución aclaró que el accidente no estuvo vinculado al evento ni involucró a sus estudiantes.

“MSU Denver ofrece condolencias y apoyo a las familias y seres queridos involucrados en este desafortunado accidente”, expresó la universidad en un comunicado.

Sigue leyendo: