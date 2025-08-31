El video promocional de La Isla: Desafío Extremo, el reality show de Telemundo  

Regresa La Isla: Desafío Extremo, reality show de la cadena Telemundo, pero ahora con una nueva locación y conductor, ya que Javier Poza pasó a La Casa de los Famosos y en su lugar estará Héctor Suárez Gomís.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities compartieron un video promocional de esta edición que será en el Caribe.

“18 participantes llegarán a esta isla para ganar 200.000 dólares. Deberán jugar juntos para sobrevivir, pero tienen que enfrentarse unos a otros para ganar”, comentó el actor, quien está emocionado por el reto que está por enfrentar.

Los usuarios de Telemundo se mostraron emocionados con este material y así se notó en los comentarios que escribieron. “Quiero saber qué famosos vienen, ojalá sean atletas famosos”, “Wow, qué emoción, espero con ansias hagan circuitos de agua y natación, por favor”, “Quiero ver quiénes serán los participantes ya”, indicaron algunos.

Otros mensajes que se han leído son: “Team famosos hasta el final”, “Aún falta un mes, ya quiero”, “Bien, ya quiero ver la isla, para la próxima estaré ahí”.

¿Qué ha dicho Héctor Suárez Gomís de La Isla: Desafío Extremo?

El mexicano ha ofrecido varias entrevistas en las que ha dado detalles de la competencia.

“Los 18 participantes van a tener que vencer muchísimos retos, empiezo yo con vencer la arena, así lo hice yo en Top Chef VIP cuando hicimos el reto de los restaurantes y ahora que grabé las promos no sabes qué bien me sentí en ella. De verdad, concentrado, medité y dije ‘vas a convivir con la arena’ y esa textura que antes no me gustaba, empieza a ser más familiar a mi cuerpo”, afirmó en una entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

Además dijo que la cercanía del lugar en el que vivirán los participantes, pues antes se hizo en Turquía, es un factor más atractivo: “Yo creo que el Caribe es mucho más cercano y más nuestro que Turquía. Por supuesto, vamos a ver drama, llanto, pero también éxito, transformaciones de muchísimos de los participantes. Yo como conductor quiero mimetizarme con ellos y compartirles mi filosofía de vida”.