Insólito: Penal del Rayo Vallecano al Barcelona no pudo ser revisado por “problema técnico”

El empate 1-1 de este domingo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona no estuvo exento de polémica, luego que LaLiga explicara que el VAR no pudo consultar la acción del penal sobre Lamine Yamal que desembocó en el primer gol del partido.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Según declaraciones de LaLiga, debido a un “problema técnico” por causas indeterminadas el VAR se mantuvo fuera de funcionamiento por varios pasajes del partido, incluyendo el período entre el minuto 38′, momento en el que Yamal recibe la falta dentro del área, y hasta el final del primer tiempo.

“Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del partido Rayo Vallecano-FC Barcelona”, señala el comunicado emitido tras el partido de Vallecas.

Gracias a ello, se mantuvo la decisión del principal quien sentenció la infracción en vivo y directo hasta la ejecución de la perla zurda de los catalanes.

“A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte”, añade.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se mostró respetuoso con la actuación arbitral pero crítico por la situación vivida durante el partido, con incertidumbre por jugar momentos con VAR y en otros sin él, como cuando se produjo la acción del penalti sobre Lamine Yamal.

Isi Palazón, jugador del Rayo, aseguró a sus compañeros que en el descanso el árbitro Mateo Busquets, del comité balear, se disculpó por la señalización del penalti que ponía en ventaja al Barcelona tras ver la repetición en el vestuario. En el momento de la jugada no pudo ser asistido por los árbitros de VAR.

Mira la acción de la polémica aquí:

Lamine Yamal draws the penalty, scores the penalty and hits his new crown celebration 👑 pic.twitter.com/6TTYYlfieC — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2025

Sigue leyendo: