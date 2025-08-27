El FC Barcelona renovó contrato de Iñaki Peña hasta 2029 pero lo cedió al Elche

El Barcelona anunció este miércoles la renovación de Iñaki Peña hasta el 30 de junio de 2029. El guardameta alicantino, de 26 años, jugará la próxima temporada cedido en el Elche, según confirmaron ambos clubes.

El contrato del portero finalizaba en 2026, pero la directiva azulgrana decidió prolongarlo por dos campañas más con el objetivo de aliviar la masa salarial y poder inscribir a Wojciech Szczesny en LaLiga.

Será la segunda cesión en la carrera de Peña, que ya jugó a préstamo en el Galatasaray durante el primer semestre de 2022. Su etapa en el Barça comenzó en 2012, cuando llegó procedente del Villarreal. Desde entonces, escaló todas las categorías hasta proclamarse campeón de la UEFA Youth League en 2018, debutar con el Barça B y convertirse en ficha oficial del primer equipo en enero de 2023.

El portero tuvo protagonismo en las últimas temporadas debido a las lesiones de Marc-André ter Stegen. En el curso 2023-24 disputó 17 partidos como titular y recibió 32 goles.

En la campaña siguiente (2024-25), la lesión de rodilla del alemán lo llevó a sumar 23 encuentros más, antes de que Szczesny asumiera la titularidad tras llegar como refuerzo de emergencia.

Con la continuidad de Ter Stegen, la renovación de Szczesny y la incorporación de Joan García, Peña no encontraba espacio en la plantilla culé y optó por buscar minutos en el recién ascendido Elche, donde tendrá la oportunidad de consolidarse como titular en LaLiga EA Sports.

