Autogol en el agregado dio triunfo al FC Barcelona ante Levante [Video]

El FC Barcelona consiguió este sábado una importante victoria como visitante 3-2 ante el Levante gracias a un autogol del defensor Unai Elgezabal durante una de las últimas jugadas del partido, para continuar con su paso perfecto en LaLiga española.

Los goles de Iván Romero y José Luis Morales, este último al cierre del primer tiempo desde el punto penal sacudieron a un Barcelona que tuvo que remar contra la adversidad y conseguir los tres puntos importantes en el Estadio Ciudad De Valencia.

Solo bastaron tres minutos en los que el Levante se despistó defensivamente para que los Catalanes consiguieran la igualdad. Tras la reanudación del complemento al 49′ Pedri recortó distancias con un tiro imparable desde fuera del área tras un córner ensayado, en una jugada de pizarra obra del estratega Hansi Flick.

Tres minutos después Ferrán Torres fue el que clavó la daga a la defensa valenciana, nuevamente desde un córner servido por Raphinha que sentenció el 2-2 parcial.

Con insistencia el Barcelona empezó a buscar el gol del triunfo a través de ataques constantes, que una y otra vez despejaba con solvencia la defensa del Levante. Sin embargo, un despiste sobre el final fue suficiente para que la resistencia se viviera abajo.

Al 90+1, Lamine Yamal partió desde la izquierda y lanzó un centro venenoso para buscar el gol a como dé lugar. El guardameta del Levante, Pablo Cuñat, saltó a capturar el balón pero antes Elgezabal se anticipó y al final introdujo el balón en propia meta para que los tres puntos viajaran hacia Cataluña.

