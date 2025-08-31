Jessica Pegula se mete fácil en cuartos de final de US Open

El duelo de octavos de final entre las estadounidenses Jessica Pegula y Ann Li se selló con el triunfo de la primera en dos parciales de 6-1, 6-2.

Tan solo 54 minutos necesitó la finalista del US Open del año pasado para despachar a Li en la pista central Arthur Ashe del complejo Billie Jean King de Queens. Y es que la originaria de Pensilvania no puso mayor resistencia en una jornada soleada y bastante concurrida.

Esta vez Li no mostró la efectividad en su saque que había sido una de sus principales armas para llegar a esta etapa del último grande de la temporada. Este domingo sólo pudo concretar 1 ace en comparación con los 22 acumulados de los tres partidos anteriores.

Li, de 25 años y ranqueada 244, no tuvo ninguna claridad en su juego y cayó incluso presa de un manojo de fallas. Cometió 19 errores no forzados.

En cambio Pegula, que con esta victoria se mete cómodamente en cuartos de final, se mantuvo concentrada en su estrategia jugando mucho desde atrás para generar 12 golpes ganadores y también concretar 56 puntos en la net.

Pegula, sembrada número 4 en el circuito, consideró que esta victoria le da los bríos necesarios para hacerse la ilusión de lo que supondrá lo que viene en la segunda semana del torneo. “Me sentí muy cómoda moviéndome hoy”, dijo Pegula. “Sentí que hoy empecé muy bien y solo quería seguir así”, resumió.

Admitió que este ha sido un año de ‘altos y bajos”. “Jugamos con mucha presión”.

Sin embargo, con tono optimista dijo: “Estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Tengo confianza en mí misma, y por supuesto que quiero ganar aquí”.

Pegula destacó lo importante que ha sido para ella poder estar saludable y sin lesiones que le impidan estar fuera de ritmo. “En esta etapa es algo que valoro mucho más. Es algo a lo que presto más atención que cuando era más joven”, confesó la tenista de 31 años.

La próxima rival de Pegula será la ganadora del duelo de esta tarde entre su compatriota Taylor Townsend y la checa Barbora Krejcikova, que fue la verduga de la neoyorquina Emma Navarro.

“No me atrevo a pronosticar un resultado”, dijo muy relajada y sonriente en conferencia de prensa. Según Pegula, tanto Townsend como Krejcikova son dos jugadoras que en este momento están demostrando un gran nivel de juego.

Pero específicamente sobre la checa comentó. “Es una jugadora difícil (de vencer). Le he ganado y me ha ganado”.