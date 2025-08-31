La checa Krejcikova despacha a la estadounidense Taylor Townsend en el US Open

La tenista checa Barbora Krejcikova lo volvió a hacer. A pesar de haber perdido este domingo el primer parcial, fue la protagonista de una batalla épica para frenar a la estadounidense Taylor Townsend que no pudo concretar ninguna de las 8 bolas que tuvo para llevarse el partido en la segunda manga de octavos de final del US Open.

Krejcikova, de 29 años y número 62 en la clasificación, selló esta victoria en tres parciales de 1-6, 7-6 (15-13), 6-3, para lo que necesitó 3 horas y 4 minutos. Vino de menos a más, tal como sucedió cuando despachó a la neoyorquina Emma Navarro.

“Qué partido, qué partido”, exclamó la europea ante el público que se dio cita en el estadio Louis Armstrong. “Hace cuatro meses no podía jugar, estaba con mucho dolor de espalda. No sabía si iba a poder jugar de nuevo. Ahora estoy aquí, y no lo puedo creer”, comentó muy emocionada Krejcikova ante los aficionados que no tuvieron más remedio que ovacionarla al término del compromiso.

“Me encanta la atmósfera en este torneo, aunque sé que el público no estaba a mi favor, los adoro”, expresó en clara referencia a que la favorita hoy era Townsend.

La estadounidense no pudo contener el llanto en clara señal de frustración. Esta era su oportunidad de clasificar por primera vez para los cuartos de final del US Open. Otra vez será.

Pero sin duda este será un partido para el recuerdo, especialmente el segundo set donde ambas subieron el nivel para llevarlo a 6-6 y definirlo con un tie break que duró como 20 minutos. La diferencia estuvo en la capacidad que tuvo la checa para mantener la cabeza fría con mejor precisión en su saque y sin desaprovechar sus devoluciones atrás sobre la línea para descolocar a Townsend.

La próxima rival de la jugadora olímpica y campeona de Wimbledon en 2024 será nada más y nada menos que la estadounidense Jessica Pegula, en lo que promete ser un gran encuentro de cuartos de final el próximo martes 2 de septiembre.