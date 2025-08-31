Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del domingo 31 de agosto de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con varios sorteos que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy domingo, 31 de agosto de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del domingo 31 de agosto

Combinación mediodía: 09 01 02 01

Combinación noche: 09 05 09 01

Números ganadores de Pick-4 del domingo 31 de agosto

Combinación mediodía: 03 08 01 00 01

Combinación noche: 08 03 05 04 01

Números ganadores de Cash4Life del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 16 19 27 46 58

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 01 05 07 19 21 B-21

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $323,000

¿A qué hora son los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia según el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se realiza también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

