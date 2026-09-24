¿Qué pagos directos enviará el Seguro Social en octubre?

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará pagos en distintas fechas de octubre de 2026. La mayoría de los beneficiarios cobrará según su fecha de nacimiento, mientras que quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y otros grupos tienen un calendario diferente.

Pagos del 1 y 2 de octubre

El jueves 1 de octubre recibirán su pago de SSI las personas elegibles para ese programa.

El SSI ofrece asistencia mensual a quienes tienen ingresos y recursos limitados y son mayores de 65 años, tienen ceguera o una discapacidad.

A diferencia de los beneficios regulares del Seguro Social, este depósito corresponde al propio mes de octubre.

El viernes 2 cobrarán quienes reciben tanto SSI como beneficios regulares del Seguro Social, aunque ese día llegará únicamente su pago del Seguro Social: el SSI se habrá enviado el jueves.

También están programados para el 2 de octubre los beneficiarios que comenzaron a cobrar antes del 1 de mayo de 1997, quienes viven en el extranjero y quienes participan en un Programa de Ahorros de Medicare.

A estos grupos normalmente se les paga el día 3. Como el 3 de octubre de 2026 cae en sábado, la SSA adelanta el depósito al viernes 2.

La agencia aplica esa regla cuando una fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o un feriado federal.

Las fechas para el resto de los beneficiarios

Los pagos regulares restantes se distribuirán en tres miércoles.

El 14 de octubre cobrarán las personas nacidas entre el día 1 y el 10; el 21, las nacidas entre el 11 y el 20; y el 28, las nacidas entre el 21 y el 31.

Este calendario se utiliza, entre otros, para beneficios de jubilación y del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Quienes cobran un beneficio basado en el historial laboral de otra persona, como el de cónyuge o sobreviviente, deben tomar en cuenta la fecha de nacimiento de la persona en cuyo registro se basa el pago.

Habrá otro depósito de SSI el viernes 30 de octubre. Es el pago correspondiente a noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre será domingo.

Por ello, algunas personas recibirán dos depósitos de SSI durante octubre, y quienes también cobran el Seguro Social podrán ver tres depósitos en total.

El pago del día 30 no representa un beneficio adicional.

Cómo se reciben y consultan los pagos

La mayoría de los beneficios se entrega por depósito bancario o mediante la tarjeta de débito Direct Express.

Si un pago no aparece en la fecha prevista, lo recomendable es consultar primero con el banco.

También se puede revisar la fecha asignada en una cuenta personal de my Social Security o llamar a la SSA al 800-772-1213.

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