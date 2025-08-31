Luisito Comunica se declaró fan de Nayib Bukele y reveló cómo logró entrevistarlo

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica confesó ser admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele y contó cómo surgió la oportunidad de entrevistarlo. Lo hizo durante su participación en el pódcast Cara a Cara con Rodner Figueroa, donde habló de la experiencia de tener frente a su cámara a un mandatario en ejercicio.

“Soy bastante fan de lo que hace el presidente Bukele. Sé que es muy polémico decir esto, pero lo digo tal cual: me gusta”, expresó el youtuber, quien aseguró que le sorprendió la forma en que el gobernante salvadoreño ha utilizado los medios no tradicionales para comunicarse con la ciudadanía y fortalecer su imagen pública.

Luisito relató que todo comenzó cuando anunció en Instagram que planeaba viajar a El Salvador para grabar contenido y pidió recomendaciones a sus seguidores. Esa publicación habría llamado la atención del equipo de comunicación de Bukele, que terminó contactándolo.

“Bukele es un presidente joven y sabe muy bien cómo llegarle a la gente que quiere llegarle. Obviamente buscaba plantar su imagen pública de otra manera y lo hizo a través de redes sociales”, explicó el influencer.

El creador también destacó la estrategia de Bukele de abrirse a los influencers y no solo a los medios tradicionales, a los que calificó como espacios con menor alcance en comparación con las plataformas digitales. “Me parece súper inteligente porque, al final, esos medios los ven 2,000 personas”, señaló.

Admitió asimismo que se sintió privilegiado por la entrevista y reiteró su admiración por el estilo de Bukele: “La verdad es que sí, soy fan. Y me impresiona cómo su equipo le ha dado espacio a muchos creadores, no nada más a mí. Es una estrategia muy bien pensada”.

