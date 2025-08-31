Mujer sobrevive tras ser atacada y arrastrada 100 yardas por un oso pardo en Alaska

Una madre de tres hijos fue atacada por un oso pardo al salir de su casa en Kenai, Alaska, para trotar temprano por la mañana. El brutal encuentro la dejó con heridas graves y ha permanecido hospitalizada desde entonces, requiriendo cirugías extensas.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando el oso cargó contra Ariean Fabrizio Colton, de 36 años, a 150 pies de su hogar. El animal la arrastró por la carretera y fue un vecino quien la encontró conmocionada y ensangrentada en su patio, señaló David Looring, agente de vida silvestre de Alaska.

El vecino que la encontró relató al medio local, KTUU, haber escuchado el ataque desde su propiedad: “Escuchó el ladrido, el sonido de un oso lobo, había estado cerca de osos antes y pensó que un oso podría haber conseguido un perro y estaba haciendo algo en el vecindario”, declaró el testigo, quien al escuchar el ruido nuevamente, salió y encontró a la víctima.

Magnitud de las lesiones sufridas por Colton

Colton, quien se desempeña como enfermera y se mudó recientemente al sur de Alaska, estaba consciente cuando la encontraron, pero sangraba abundantemente de la cara y el cuero cabelludo y tuvo que ser trasladada a un hospital en Anchorage, a casi tres horas de su casa.

A través de una página de GoFundMe, la familia informó que ella “está estable, pero ha sufrido lesiones graves que requerirán cirugías extensas y una larga estadía en el hospital”.

En una actualización reciente, la familia compartió que “Ariean ya se sometió a su primera cirugía y los médicos se muestran positivos y esperanzados. Aún queda un largo camino por recorrer para recuperarse”. La campaña ha recaudado más de $63,700 dólares.

No han podido localizar al oso

Mientras tanto, las autoridades creen que el animal era un oso pardo, pero aún no ha sido localizado. Han instado a los residentes a extremar precauciones, ya que los osos están buscando salmón y bayas para prepararse para el invierno.

Looring aconsejó a los residentes: “Si sales al bosque, asegúrate de poder escuchar lo que pasa a tu alrededor”. Agregó una sugerencia práctica: “Y eso puede ser tan sencillo como poner un AirPod y no dos”.

