Seattle Sounders se corona en la Leagues Cup vapuleando al Inter Miami

El Seattle Sounders de la MLS consiguió este domingo dar la campanada y golear 3-0 al favorito Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025, en partido celebrado en el Lumen Field de Washington ante más de 60,000 personas.

Los goles de Osaze de Rosario y de Alex Roldán dominaron a un Inter Miami que intentó llegar por todos los medios al pórtico defendido por Andrew Thomas, pero a pesar de los intentos constantes de Lionel Messi, Luis Suárez y compañia, se marcharon del partido sin un solo tiro a puerta.

Caso contrario el del Seattle Sounders, que ya antes de la media hora ganaba de manera justa. Al 25′ un contrataque letal por derecha culminó en un centro preciso de Roldán con el que de Rosario, de cabeza, batió al meta argentino Óscar Ustari.

El dominio de los locales se mantuvo en la segunda parte, que con posesión de balón reducían las chances del Inter Miami que ponía toda su confianza en un Messi desaparecido.

Cuando el Inter Miami recuperó la esférica ya era demasiado tarde, porque los contragolpes liquidaron a las Garzas.

Georgi Minoungou, quien había saltado desde el banquillo, ayudó a aumentar la ventaja sobre el final al provocar un penal que Roldán, el jugador más valioso del partido, convirtió para el 2-0 al 84′.

Con los brazos abajo el Inter Miami sufrió la estocada final al 89′, en una definición cruzada de contragolpe de Paul Rothrock que puso cifras finales al duelo.

El final, más allá de ser una celebración, se convirtió en una batalla campal en la que jugadores del Inter Miami y Seattle Sounders se cayeron a empujones, manotazos y golpes, minutos antes de la premiación que oficializó el segundo título internacional de su historia para el equipo que ya había sido campeón de la Concachampions en 2022.

