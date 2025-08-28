Pase del Inter Miami a la final de la Leagues genera polémica por penal no pitado [VIDEO]

La clasificación del Inter Miami a la final de Leagues Cup generó polémica debido a una nueva controversia arbitral. La victoria 3-1 del conjunto de Las Garzas sobre Orlando City se vio empañada por una acción de penalti no pitado que ha dado pie a especulaciones y críticas.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Orlando City pegó primero gracias a un gol de Marco Pasalic a escasos de segundos de finalizar el primer tiempo. Tras comenzar la segunda parte, el Inter Miami salió con el cuchillo entre los dientes y en el minuto 56 ocurrió la jugada de la discordia.

El colombiano Iván Angulo encaró por la banda izquierda e ingresó al área con la pelota controlada. El extremo enganchó hacia el centro para buscar el remate y fue ahí cuando Sergio Busquets metió la pierna para robar el balón.

Sin embargo, el mediocampista español nunca tocó la esférica y Angulo terminó siendo obstruido y posteriormente derribado dentro del área. En ningún momento Busquets tocó la pelota.

Thoughts on the decision of no penalty? 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/kJivXgzP5x — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 28, 2025

Lo que parecía un penal claro, acabó en nada, pues el árbitro Walter López continuó con la jugada pese a los reclamos de los jugadores de Orlando City y su afición. La polémica se alimentó aún más cuando con el paso de los minutos el VAR no intervino ni llamó al silbante para revisar las acciones.

Entrenador de Orlando City criticó el arbitraje

El entrenador del Orlando City salió a la rueda de prensa en el Chase Stadium con una frustración que no ocultó. El colombiano señaló directamente al árbitro de haber cambiado el destino del partido.

“Fueron un conjunto de acciones que todos ustedes vieron y les dejaré juzgar y evaluar esa actuación. Esas acciones precisas cambiaron el juego, y ustedes saben cuáles fueron”, dijo.

“No puedo decir lo que quiero decir por respeto al partido. Las acciones que se pitaron marcaron la diferencia. La amarilla a Brekalo es increíble, ni siquiera tocó al jugador, complicó el partido. Está claro, el penalti a Iván”, añadió.

🎥 #OrlandoCity coach Oscar Pareja was critical on the officiating following Wednesday’s 3-1 loss to rivals Inter Miami in the Leagues Cup semifinal.



🗣️ English & Español pic.twitter.com/doXsqquvPy — Mike Gramajo (@byMikeGramajo) August 28, 2025

El Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders. El partido se disputará el domingo 31 de agosto en el Lumen Field, casa de los Sounders, quienes ganaron ese derecho por haber sido el mejor clasificado en la fase de grupos. Seattle que viene de eliminar al LA Galaxy por 2-0.



Sigue leyendo:

· Messi regresa marcando al Orlando City para enviar al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

· Javier Mascherano tras caer 4-1 ante Orlando City: “Había un equipo con más hambre que otro”

· Ángel Di María se declara fan de la MLS gracias a Messi: “Nunca la vi y ahora tengo una suscripción”