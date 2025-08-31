Chelsea oficializa el fichaje de Alejandro Garnacho por $54 millones de dólares

El Chelsea confirmó este lunes la incorporación del argentino Alejandro Garnacho en una operación cercana a las 40 millones de libras esterlinas (unos 54 millones de dólares).

El delantero, de 21 años, firmó un contrato hasta 2032 y se suma a los actuales campeones del mundo de clubes con la misión de reforzar el ataque de los Blues.

Procedente del Manchester United, Garnacho celebró su llegada y destacó el paso que representa en su carrera profesional.

“Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz”, declaró al medio oficial del club.

El joven atacante estuvo presente en Stamford Bridge para presenciar la victoria 2-0 del Chelsea sobre Fulham, donde su compatriota Enzo Fernández brilló con un gol y una asistencia.

Tras el partido, el club anunció oficialmente la operación, que convierte a Garnacho en uno de los fichajes más destacados del actual mercado de transferencias.

