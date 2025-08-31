Sospechoso de tiroteo en un bar de Montana enfrenta cuatro cargos de homicidio

El sospechoso de los homicidios en un bar de Anaconda, Montana, ha sido formalmente acusado de cuatro cargos de asesinato tras haber estado prófugo de la justicia, según indican los registros judiciales.

El acusado, identificado como Michael Paul Brown, un ex soldado de 45 años, vivía al lado de The Owl Bar, lugar donde el 1 de agosto un camarero y tres clientes fueron asesinados a tiros.

Las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen; sin embargo, la sobrina de Brown indicó que el sospechoso ha luchado contra una enfermedad mental durante mucho tiempo. Los cargos en su contra se hicieron públicos el sábado después de que un juez estatal levantara el secreto del caso.

Persecución y captura de Brown

Tras el tiroteo, Brown, supuestamente, robó una camioneta que más tarde abandonó a pocos kilómetros de la ciudad. Se ocultó en los bosques cercanos, eludiendo la captura mientras helicópteros, drones, oficiales y perros rastreaban el área.

De acuerdo con las autoridades, la intensa presión de la búsqueda obligó a Brown a moverse hacia una zona menos poblada cerca de una carretera estatal, donde finalmente fue detenido el 8 de agosto dentro de una estructura desocupada.

El portavoz del Departamento de Justicia de Estado, Chase Scheuer, confirmó el viernes que la investigación continúa. Los investigadores analizan si Brown recibió algún tipo de ayuda mientras estaba prófugo.

Fianza millonaria para Brown

Actualmente, Brown se encuentra detenido con una fianza de $2 millones de dólares. El abogado Walter Hennessey es quien lo representa y su comparecencia inicial ante el tribunal de distrito está prevista para el 3 de septiembre.

El dueño de The Owl Bar, un establecimiento que Brown había frecuentado por décadas, aseguró no tener conocimiento de conflictos entre el acusado y las víctimas.

En Montana, una condena por homicidio se castiga con la pena de muerte, aunque las ejecuciones están suspendidas desde 2015 por un fallo judicial relacionado con el fármaco de inyecciones letales, informó New York Post. Anaconda, una ciudad de 9,000 habitantes, se encuentra a unas 25 millas al noroeste de Butte y fue fundada por un magnate del cobre.

