Hombre planeó asesinar a fiscales y jueces contratando un pandillero latino: sentencia en NJ

Steven Smink, ex propietario de un bowling en Nueva Jersey que ya cumplió condena por incendiar un negocio rival, ha sido ahora hallado culpable de conspirar para asesinar a los fiscales y jueces que contribuyeron a su encarcelamiento por fuego provocado.

Smink, de 62 años y residente de Filadelfia, comenzó a planear los homicidios mientras aún cumplía su condena de 15 años por incendio provocado, informó el miércoles la Fiscalía General de Nueva Jersey.

A mediados de este mes fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato, así como porte de armas y conspiración para porte de armas. Ahora enfrenta al menos 30 años de prisión, con una posible cadena perpetua, destacó Daily News.

“Este acusado planeó asesinar a servidores públicos por cumplir con su deber y ponerlo tras las rejas por delitos que cometió previamente”, declaró el fiscal general del estado NJ, Matthew Platkin, en un comunicado. “La policía estatal y los funcionarios de la prisión descubrieron su plan e intercedieron antes de que alguien resultara herido. Ahora enfrenta una larga pena de prisión por su violento plan”.

Smink, ex propietario de la bolera “Pike Lanes” en Deerfield Township, admitió en 2014 que había contratado a dos hombres cuatro años antes para incendiar “Loyle Lanes” en Vineland y que había comprado gasolina, latas de queroseno y otros artículos para destruir la bolera rival. Los hombres que contrató también se declararon culpables.

Luego, entre enero de 2018 y diciembre de 2020, Smink urdió un plan desde la cárcel para causar la muerte de la fiscal del condado Cumberland, Jennifer Webb-McRae, el primer fiscal adjunto, Harold Shapiro, dos jueces del Tribunal Superior y un fiscal adjunto que participaron en su caso, según las autoridades. Planeaba vender armas y recuerdos deportivos para pagar los asesinatos.

Inicialmente Smink contrató a un compañero de prisión que pertenecía a la pandilla Latin Kings como sicario, pero él murió antes de que pudiera cumplir su condena. Posteriormente Smink contrató a otra persona para reclutar a un sicario que pudiera hacer que pareciera un asesinato pandillero, sin saber que estaba hablando con un testigo colaborador, según la fiscalía.

“Si todos estuvieran juntos, arrasa el lugar y mata a todos, parecería un asalto, una reunión de pandillas”, le dijo Smink al agente encubierto. “Si alguien disparara en el lugar, parecería que la pandilla recibió represalias”.

