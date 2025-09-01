Carlos Alcaraz atribuye éxito a su saque durante el US Open 2025

El español Carlos Alcaraz afirmó este domingo, tras clasificarse a los cuartos de final del US Open 2025, que la mejora de su saque ha sido clave para mantener la constancia y lograr buenos resultados.

Alcaraz, que este domingo derrotó al francés Arthur Rinderknech por 7-6(3), 6-3 y 6-4 en octavos de final, aseguró estar en una “dinámica adecuada”, habiendo encontrado un “buen ‘feeling'”.

“Siempre hemos tenido claro que el saque es una gran arma y muy importante hoy en día. Le hemos puesto mucho énfasis en mejorarlo, en tomar un buen ritmo y lograr un buen lanzamiento”, dijo en una rueda de prensa.

“Estoy muy contento con cómo ha ido; es una arma que me ha ayudado mucho a mantener la consistencia y obtener los resultados que estoy teniendo”, añadió.

Para el murciano, un saque efectivo “da mucha tranquilidad” al servir pero también al resto.

“Saber que el saque está ahí, que vas a empezar gran parte de los puntos dominando, que es lo que me gusta. Y, sobre todo, de cara al resto, te da seguridad para jugar más suelto, sabiendo que el saque está funcionando bien”, dijo.

El tenista español, número 2 del mundo, también habló del que será su rival en los cuartos de final, el checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo, con el que ya se ha enfrentado dos veces este año con un balance de una victoria y una derrota.

“Tuve problemas cada vez que jugué contra él, no hay duda; eso demuestra lo difícil que es enfrentarse a él“, dijo Alcaraz.

“Será un partido interesante. Tengo que repasar qué hice bien y qué hice mal en esos partidos para llegar preparado y jugar de la mejor manera posible en los cuartos de final”, añadió.

